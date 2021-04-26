Зеленський про Путіна: здається, зустріч буде

1 година тому

Автор фото, Reuters

Володимир Зеленський заявив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, як виглядає, можлива.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч буде", - сказав президент журналістам у понеділок під час візиту на Чорнобильську АЕС.

Зеленський нагадав, як він пропонував зустрітися на Донбасі, а Путін у відповідь казав про Москву.

Керівник Офісу президента України має поспілкуватися з представниками адміністрації Путіна, щоб узгодити деталі.

"Головне - це суть, про що. А де, коли - це вже деталі", - заявив президент.

Також пан Зеленський оголосив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "пасхального перемир'я" на Донбасі.

"Мені здається, всі сторони вже все узгодили. Не погодили тільки документальне формулювання цієї угоди", - повідомив Зеленський.

Різні варіанти зустрічі

20 квітня у телезверненні Володимир Зеленський закликав Росію припинити ескалацію і запросив президента РФ зустрітися на Донбасі.

За його словами, 19 квітня під час зустрічі радників країн нормандської четвірки (Україна, Росія, Франція та Німеччина), де йшлося про повне припинення вогню на Донбасі, Росія відмовилася підтримати спільну заяву.

Зеленський розповідав раніше, що хотів поговорити з Путіним, але розмова не відбулася. "Я подзвонив - мені не відповіли", - сказав він в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін закликав президента України зустрітися на Донбасі із лідерами сепаратистських республік.

Він заявив, що Зеленський, не бажаючи вступати в прямий контакт з "ДНР-ЛНР", вдається до хитрощів і хоче фактом зустрічі показати, що стоїть з Путіним "на одній шахівниці".

Офіційні особи Росії постійно заявляють, що на Донбасі триває громадянська війна і заперечують участь збройних сил РФ у військових діях на території України.