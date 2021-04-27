"Краще гора тіл, ніж локдаун". Чи говорив це Борис Джонсон?

16 хвилин(и) тому

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Як стало відомо ВВС з обізнаних джерел, під час бурхливих обговорень ймовірності чергового локдауна в Британії восени минулого року прем'єр Борис Джонсон виступав проти цього і нібито сказав, що "нехай краще росте гора з тисяч тіл".

Першим про це в понеділок повідомив таблоїд Daily Mail. Політичний оглядач телеканалу ITV Роберт Пестон також підтверджує це у своєму блозі. За його словами, два джерела повідомили йому, що особисто чули фразу, яку сказав Джонсон.

За словами Пестона, це взагалі могли чути багато людей, оскільки двері кабінету, в якому йшло обговорення, були відкриті.

Прем'єр заперечує, що говорив подібне. За його словами, локдауни спрацювали дуже успішно.

Своєю чергою лідер лейбористів Кір Стармер заявив, що шокований повідомленнями про слова Бориса Джонсона.

"Це сильно напружило б усіх, включаючи сім'ї, які втратили близьких в результаті пандемії", - підкреслив він.

Вважається, що це зауваження прем'єра прозвучало у кінці жовтня, коли в Англії на фоні різкого зростання нових випадків ввели локдаун терміном на чотири тижні.

За словами політичного оглядача ВВС Лори Кунсберг, на той момент Бориса Джонсона дуже серйозно хвилювали можливі негативні наслідки нового локдауна для економіки і лікування захворювань, які пов'язані з коронавірусом.

"Це повертає нас до того моменту, коли дехто з тих, хто ухвалював важливі рішення, в тому числі і заступники міністрів, побоювалися, що зволікання з другим локдауном може коштувати людських життів, - підкреслює Кунсберг.

Міністр оборони Бен Уоллес назвав цю історію неправдою, а сам Борис Джонсон на прохання прокоментувати це в понеділок відповів, що нічого такого не говорив.

При цьому він зазначив, що громадськість вимагала від уряду забезпечити, щоб локдауни спрацювали, і вони спрацювали.

Прессекретар прем'єра також сказав, що це фейк: "Це неправда, і прем'єр-міністр вже заперечував це, і я не знаю, щоб хтось ще казав таке".

Новий скандал вибухнув на фоні запеклої суперечки між Даунінг-стріт і колишнім старшим радником прем'єра Домініком Каммінгсо.

Минулого тижня Каммінгс в своєму блозі заявив, що не зливав інформацію про другий локдаун в Англії, пославшись при цьому на високопоставленого чиновника Саймона Кейса, який нібито був в курсі справи.

Каммінгс також заявив, що Джонсон мав намір заблокувати розслідування витоку на випадок, якщо виявиться, що до цього причетні знайомі його нареченої Керрі Саймондс.

Тим часом сам вищезгаданий чиновник Кейс дає свідчення спеціальному парламентському комітету. Він повідомив, що розслідування витоку інформації про плани введення другого локдауна триває.

Джерело в адміністрації прем'єр-міністра повідомило ВВС, що в ході цього розслідування підозри ні з кого ще не зняли.