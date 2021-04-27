Туреччина закривається на локдаун. Що буде з туристами

1 година тому

Автор фото, Reuters

Через новий спалах коронавірусу в Туреччині оголосили про повний локдаун, починаючи з 29 квітня.

Обмеження триватимуть до 17 травня. Про це повідомили представники турецької влади.

Як йдеться у повідомленні турецького уряду, обмеження комендантської години не будуть поширюватися на іноземних громадян, які перебувають у країні як туристи.

Також як виняток для туристів працюватимуть магазини, готелі, громадський транспорт, музеї. Але суттєва зміна для них - магазини можуть не працювати у неділю. А в інші дні їх мають зачиняти до 17.00.

Локдаун по-турецьки:

комендантська година з 19:00 до 05:00 у період з 29 квітня до 17 травня;

організації та установи призупиняють свою діяльність;

всі міжміські поїздки дозволені тільки після отримання спеціального дозволу від влади;

міжміський транспорт зможе працювати з 50-процентним завантаженням;

бронювання місць (проживання в готелях чи пансіонах) не є винятком для комендантської години;

очне навчання припиняють у всіх установах, включаючи дитячі садки, 8 і 12 класи.

"У той час, коли Європа починає відкриватися, ми повинні швидко скоротити кількість випадків хвороби до менш ніж 5 тис., щоб не залишатись позаду", - сказав президент країни Реджеп Ердоган. - Інакше ми зіткнемося з наслідками пандемії у всіх сферах - від туризму до торгівлі та освіти".

Ці обмеження оголосили у час, коли в країні триває свято - священний місяць Рамадан.

Туристам - все, місцевим - заборони?

Українським туристам не потрібно нічого скасовувати у зв'язку із запровадженням в Туреччині карантину. З такою заявою виступив Андрій Сибіга, посол України в Туреччині.

"Карантин, який триватиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмеження пересуватися між містами без скупчення людей, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти", - написав посол у Facebook.

Автор фото, Reuters

М'якіший локдаун був у Туреччині і до цього, і тоді ці заходи також не поширювалися на туристів.

Туристи могли вільно їздити у транспорті та відвідувати музеї. На виніс працювали усі кафе та ресторани.

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