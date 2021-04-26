Центральну Україну замітає снігом - фото

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Артур Базік Підпис до фото, Сніг у місті Сміла на Черкащині

Центральні регіони України у понеділок засипає снігом. Про це повідомляють користувачі соцмереж, переважно з Черкаської області та півдня Київської області.

Позаштатний кореспондент BBC News Україна у Черкасах Мирослава Станкевич каже, що у Черкаській області снігопади пройшли щонайменше у Черкасах, Звенигородському і Тальнівському районах, біля Умані.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря) опублікував у Facebook відеозапис ранкового снігопаду у Черкасах. "85-те лютого в Черкасах", - прокоментував він незвичну погоду.

У групі Служба автомобільних доріг у Черкаській області опублікували відеозапис хуртовини на дорозі "Одеса - Київ" біля Умані.

Наталія Найда-Капуловська опублікувала у Facebook вранці фотографії снігопаду у Звенигородському районі Черкаської області. Проте, за її словами, до 14:00 сніг вже розтанув.

В ніч проти вівторка та середи у Черкаській області очікується подекуди температура навіть нижче нуля. Але вже у середу область чекає значне потепління, а на вихідних в Умані та Черкасах очікується вдень приблизно 20 градусів тепла.

Але нинішнім снігопадам ще далеко до тих, що були у квітні 2017 року, коли великий шар снігу вкрив Харківську та Дніпропетровську область.

Автор фото, Мирослава Станкевич Підпис до фото, Снігопад у Черкасах

Автор фото, Назарій Вівчарик Підпис до фото, Снігопад у Черкасах