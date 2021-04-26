У Росії заборонили роботу штабів Навального

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Прокуратура Москви припинила діяльність штабів Олексія Навального і попросила суд тимчасово зупинити роботу Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Це означає, що штаби та ФБК не зможуть організовувати будь-які акції, брати участь у виборах, користуватися банківськими рахунками для будь-яких цілей, крім сплати штрафів, відшкодування заподіяних їхніми діями збитків і т.д.

Штаби вже заморожують сторінки в соцмережах. Втім, російські опозиціонери обіцяють продовжити боротьбу проти влади на індивідуальній основі.

Уряд Німеччини назвав ці дії російської влади такими, що суперечать верховенству права.

Про те, що прокуратура вирішила призупинити роботу штабів Навального, стало відомо під час попереднього обговорення справи в Московському міськсуді - це початкова стадія судового процесу щодо визнання ФБК і штабів екстремістськими організаціями.

Російська прокуратура попросила суд припинити діяльність ФБК, а також Фонду захисту прав громадян (ФЗПГ). Влітку 2020 року Навальний оголосив про ліквідацію ФБК як юридичної особи та перенесення його діяльності до ФЗПГ. Російська влада хоче і цей фонд визнати екстремістським.

Штаби Навального - громадський рух, тому рішення про призупинення їхньої роботи в Росії ухвалює прокуратура, пояснили в пресслужбі Мосміськсуду. Рішення по некомерційних організаціях, якими є ФБК і ФЗПГ, ухвалює суд.

Прокуратура звинувачує штаби Навального у спробах дестабілізувати ситуацію в Росії.

Олексія Навального у серпні 2020 року отруїли у Росії. Він впав у кому, після чого його відправили на лікування до Німеччини. 17 січня 2021 року після повернення до Росії його затримали, а у лютому замінили умовний термін на реальний і відправили до в'язниці на понад 3 роки.

31 березня Навальний оголосив голодування у в'язниці, яке припинив на 24-й день на прохання лікарів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олексій Навальний (фотографія зроблена у лютому 2021 року) припинив голодування 23 квітня

Заморожування сторінок у соцмережах

Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков повідомив "Відкритим медіа", що діяльність штабів припинили.

"Саме тимчасове призупинення суд оформить у четвер, 29 квітня", - пояснив він.

Штаби Навального вже заявили про припинення роботи і заморожування своїх сторінок у соцмережах.

"На жаль, працювати в колишньому форматі ми більше не зможемо. Це небезпечно для наших співробітників і наших прихильників, - йдеться в повідомленні штабу Навального в Москві. - Відсьогодні, на цій сторінці не буде з'являтися жодної інформації. Вона буде заморожена".

Майже ідентичні повідомлення з'явилися і на сторінках штабів у інших регіонах Росії.

"Боротьба триватиме"

Водночас прихильники Навального обіцяють продовжити боротьбу.

"Що б не сталося, ми продовжимо на індивідуальній основі боротьбу з корупцією, проти партії "Єдина Росія", яка грабує нашу країну, і проти Володимира Путіна, який будує собі палаци за державні кошти і вбиває своїх політичних опонентів", - йдеться в повідомленні московського штабу Навального у Telegram.

Олексій Навальний та його прихильники називають "Єдину Росію" "партією шахраїв та злодіїв", а мільйони росіян подивилися відео опозиціонера про "палац Путіна".

Речник Кремля відмовився від коментарів щодо останніх подій навколо прихильників Навального у Росії.