Росія висилає ще одного українського дипломата

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російське МЗС пояснює вислання "недружніми діями" України

МЗС Росії оголосило персоною нон грата співробітника посольства України в Росії. Він має залишити російську територію до кінця дня 30 квітня.

У заяві МЗС Росії наголошується, що українського дипломата висилають "у зв'язку з недружніми діями української сторони", оскільки минулого тижня Україна вислала російського дипломата.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав такий крок черговою провокацією проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

"Оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною", - зазначив він.

"Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - пообіцяв Ніколенко.

16 квітня у Росії співробітники ФСБ затримали консула генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Його звинуватили у діяльності, яка є "шкідливою" для безпеки Росії, і вислали з країни.

Україна оголосила "рішучий протест" і вислала російського дипломата.

Україна - не єдина країна Європи, яка за останній місяць висилає російських дипломатів.

Чехія, де уряд звинуватив російські спецслужби в організації смертельних вибухів на військових складах, спочатку вислала 18 російських дипломатів, а потім змусила Росію скоротити склад посольства у Празі ще на 63 дипломатів та технічних співробітників.

Словаччина 22 квітня на знак солідарності з Чехією вислала трьох російських дипломатів.

23 квітня Литва на знак солідарності з Чехією вирішила вислати двох російських дипломатів, Латвія та Естонія - по одному.

26 квітня Румунія оголосила про вислання російського дипломата.

Ще раніше, 15 квітня, Польща вислала трьох російських дипломатів.