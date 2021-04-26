35 років аварії на ЧАЕС, коронавірус в Індії, хто отримав “Оскар”. Теленовини ВВС
У випуску 26 квітня:
- Потік туристів, зруйновані пам'ятки і суперечливі сувеніри. Чи не перетворюється Чорнобиль на український "Діснейленд"
- Вогонь із крематоріїв, брак кисню і безпорадна влада. Найсмертельніший спалах коронавірусу в Індії.
- "Оскар" на дистанції. У США вручили найпрестижнішу кінопремію року. Хто її отримав?
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