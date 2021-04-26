35 років аварії на ЧАЕС, коронавірус в Індії, хто отримав “Оскар”. Теленовини ВВС

26 квітня 2021, 18:15 GMT Оновлено: 14 хвилин(и) тому

У випуску 26 квітня:

Потік туристів, зруйновані пам'ятки і суперечливі сувеніри. Чи не перетворюється Чорнобиль на український "Діснейленд"

Вогонь із крематоріїв, брак кисню і безпорадна влада. Найсмертельніший спалах коронавірусу в Індії.

"Оскар" на дистанції. У США вручили найпрестижнішу кінопремію року. Хто її отримав?

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