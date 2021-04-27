Локдаун в Туреччині. Що треба знати українським туристам

1 година тому

Автор фото, ВВС

Туреччина оголосила про черговий жорсткий локдаун, комендантську годину і значні обмеження. Але більшість з них стосується місцевих мешканців, а не туристів.

Такий висновок можна зробити з переліку виключень до локдауну і з заяв політиків, дипломатів та туроператорів.

Відповідаємо на найпоширеніші питання про поїздки до Туреччини. Зараз Туреччина відкрита для українців, тож це популярний туристичний напрямок.

Країну закрили?

Ні. Літаки продовжують літати до Туреччини. Про жодні скасування чи обмеження при перетині кордону невідомо. Туристам протягом 72 годин перед візитом потрібно здати ПЛР-тест.

Автор фото, Reuters

На вулицю можна виходити?

Так.

"Обмеження комендантської години не поширюються на туристів. Туристам слід мати при собі документ, що підтверджує їхній статус, тобто копію ваучера (якщо ви їдете з туроператором) та паспорта", - розповів керівник напрямку Туреччина і Вірменія компанії "Join UP!" Євген Романчук.

Носити маски у публічних місцях обов'язково.

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Готелі працюють?

Так. Готелі, хостели, оренда житла на Airbnb продовжують працювати.

В урядовому рішенні про карантин є довгий список виключень. У пункті 11 йдеться про готелі.

Автор фото, ВВС

Транспорт їздить?

Попри введення жорстких заборон у країні на подорожі між містами, ці обмеження не стосується туристів. Як розповів посол України у Туреччині Андрій Сибіга та міністр культури Олександр Ткаченко, туристи і далі зможуть спокійно пересуватись країною.

"Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися країною", - написав міністр у Telegram.

Автор фото, Reuters

Де їсти?

Ресторани і кафе у Туреччині працюватимуть і далі на виніс.

Певні обмеження наклали на роботу магазинів. З понеділка по суботу продуктові магазини, пекарні працюють з 10:00 до 17:00. У неділю з 10:00 до 17:00 відкриті тільки пекарні і маленькі продуктові крамниці.

Музеї працюють?

Так. Більшість екскурсійних об'єктів працює у звичайному режимі, розповідає Євген Романчук з "Join UP!"

За його словами, паніки серед туристів немає, як і зменшення продажів, адже карантин переважно спрямований на місцеве населення і не стане на заваді відпочинку.

Автор фото, ВВС, Віталій Червоненко

Що ще треба знати туристам?

Усім туристам, які планують їхати до Туреччини, треба обов'язково заповнювати спеціальну електронну форму на урядовому сайті.

Там вказати місце проживання, дати приїзду і виїзду з країни. Таким способом турист отримує HES-код. До цього коду прив'язують транспортну карту для вільного пересування у громадському транспорті. За цим же кодом пускають в музеї.