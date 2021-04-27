Кулеба на ВВС HARDtalk. Боротьба з Коломойським і знешкодження "атомної бомби"

1 година тому

Автор фото, Unian

Дмитро Кулеба порівняв боротьбу з олігархами в Україні зі "знешкодженням атомної бомби": "Переріжеш не той дріт, і все вибухне".

Про це він заявив в ефірі програми BBC HARDtalk.

Значна частина розмови стосувалась Ігоря Коломойського і його впливу на президента Зеленського.

На запитання ведучого Стівена Сакура, чому українська влада досі не змогла забезпечити ефективну боротьбу з корупцією, а обіцянки Володимира Зеленського про очищення уряду від впливу олігархів так і лишаються невиконаними, пан Кулеба відповів, що не згоден із таким твердженням.

"З цим важко погодитися. Лише упродовж останніх місяців була ухвалена низка рішень щодо осіб, причетних до масштабної корупції. Серед них є люди, пов'язані з найбільш горезвісним олігархом", - заявив очільник МЗС.

На уточнення, чи йдеться про Ігоря Коломойського, пан Кулеба відповів ствердно, але додав, що має залишатися неупередженим.

Коломойський у минулому

На це Стівен Сакур нагадав про підтримку, яку Коломойський надавав Володимиру Зеленському під час виборів, а також те, що колишній адвокат Коломойського, Андрій Богдан, очолював Офіс президента. "Хочете сказати, що тепер він (Коломойський - Ред.) перебуває під прицілом українських слідчих?"

"Президент Зеленський турбується про країну, - запевнив міністр закордонних справ. - Він абсолютно переконаний, що минуле не має значення, коли йдеться про реформування країни і запровадження чесних правил".

"Як я вже сказав, деякі наближені до Коломойського люди були обвинувачені в участі у корупційних схемах. Раніше такого не траплялося, це сталося за президентства Зеленського. Думаю, цей факт говорить сам за себе", - заявив Дмитро Кулеба.

На повторне запитання, чи перебуває особисто Ігор Коломойський під прицілом українських правоохоронців, очільник МЗС відповів, що це запитання краще поставити самим правоохоронцям.

"Що я можу сказати, так це те, що боротьба з олігархами - це як знешкодження атомної бомби. Переріжеш не той дріт, і все вибухне. Але ти маєш це зробити і знайти системне розв'язання проблеми".

Пан Кулеба також нагадав про нещодавно анонсований Володимиром Зеленським закон про статус олігарха.

Він, за його словами, буде ґрунтуватися на підходах американського антитрастового закону, і привнесе на українські ринки більше справедливості та конкуренції.

Про розробку такого закону, який дозволить "перетворити олігархів на бізнесменів", Володимир Зеленський розповів 15 квітня.

"Ми підтримуємо великий бізнес в Україні, а вплив олігархів на Україну, на вибір, на економіку, на Верховну Раду, на закони - цього, мені, здається, допустити не можна", - заявив тоді президент.

Жодних деталей майбутнього закону Зеленський, утім, не розкрив.

Санкції проти Коломойського

На початку березня цього року Сполучені Штати запровадили санкції проти Ігоря Коломойського, які передбачають заборону на в'їзд до країни для нього та членів його родини.

Рішення пояснили тим, що Коломойський "брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".

Володимир Зеленський незабаром заявив, що підтримує такий крок США: "Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку. Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість".

Президент також натякнув на можливі проблеми в Україні для інших олігархів: "Прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та інших державних службовців", - заявив Зеленський.

Автор фото, УНІАН

Втім, конкретних кроків влади у підтримці санкцій конкретно проти Коломойського так і не було.

Також після санкцій, запроваджених США проти олігарха, з партії "Слуга народу" зі скандалом виключили нардепа Олександра Дубінського. Його називають наближеним до бізнесмена політиком.

Вашингтон ще раніше звинуватив його у причетності до "пов'язаної з Росією мережі дезінформації", що мала на меті вплинути на вибори президента Сполучених Штатів. Проте після того Дубінський і далі займав керівні посади в партії президента.

Сам Дубінський звинувачення США заперечував і називав усю історію "корупційною аферою", яку організували "брехливі доноси шабунят".

Так він називає Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін.