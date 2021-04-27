Концерт на 5 тисяч людей в Іспанії. Чому майже ніхто не заразився коронавірусом

1 година тому

Автор фото, Reuters

Дослідники не виявили ознак того, що експериментальний концерт, який минулого місяця влаштували в Іспанії, призвів до масового інфікування його учасників.

Через 14 днів після заходу в Барселоні позитивним тест на Covid-19 виявився лише в шести людей - з близько 5 тисяч відвідувачів.

При цьому, кажуть дослідники, четверо з шести інфікованих підхопили коронавірус в іншому місці, а не на концерті.

Влада Іспанії дозволила проведення заходу заради експерименту - аби дослідники могли порівняти зараження серед відвідувачів концерту та загальною кількістю заражень по країні і зрозуміти, наскільки суттєво такі заходи впливають на збільшення динаміки захворювання.

Умовою участі в концерті був негативний тест на Covid-19 та наявність захисних масок.

Водночас дотримуватися соціальної дистанції від відвідувачів не вимагали.

Концерт у Барселоні став одним із найбільших масових заходів у Європі з часів початку епідемії.

До цього схожі експерименти, але з меншою кількістю учасників, проводили в Нідерландах.