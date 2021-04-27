Як бобри змогли залишити ціле місто без інтернету і ТБ

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бобрів вважають тваринами-символами Канади, проте в них неоднозначна репутація

Бобрів звинуватили в тому, що місто в канадській провінції Британська Колумбія втратило доступ до інтернету.

Провайдер Telus повідомив, що у хатинці бобрів виявили частини підземних кабелів, які обслуговують місто Тамблер-Рідж.

За інформацією провайдера, внаслідок дій бобрів постраждали 900 інтернет-користувачів та 60 телеглядачів.

Представник Telus Ліз Сове назвала інцидент "дуже незвичайним і унікальним для Канади поворотом подій".

Інтернет зник приблизно о 04:00 за місцевим часом в суботу.

Коли робітники Telus підійшли до найближчої греблі, вони виявили, що бобри "перегризли оптоволоконний кабель в декількох ділянках, що призвело до значних пошкоджень".

Кабель був прокладений під землею на глибині близько метра і захищений зовнішньою оболонкою товщиною 12 см, яку бобри також перегризли.

Компанія Telus заявила, що їй вдалося повністю відновити надання послуг в місті до 15:30 неділі. Населення Тамблер-Рідж становить приблизно 2 000 людей.

Бобер - тварина-символ Канади, проте у нього неоднозначна репутація. Дехто любить гризунів як найкращих інженерів-екологів, чиї навички будівництва гребель створюють низку екологічних переваг.

Але їхні неймовірно міцні зуби можуть завдати серйозної шкоди, і фермерів турбує спустошення, яке бобри можуть завдати посівам та деревам.

Автор фото, SPL

Буквально два тижні тому мер міста Гренвіль-сюр-ля-Руж у Квебеку звинуватив саме бобрів у великій повені, яка пошкодила міське майно та інфраструктуру.

Приблизно 800 бобрів створили близько 200 гребель навколо міста. Мер Том Арнольд закликав віднайти нові засоби впливу на гризунів.

"Ми маємо позбутися цієї проблеми. Бобрів потрібно викорінити", - цитує його CBC News.

Бобрів потрохи розселяють у деяких регіонах Британії в надії, що вони допоможуть відновити природне середовище водно-болотних угідь. Їх мало не винищили у країні ще у XVI сторіччі через жагу до їхнього хутра та м'яса.