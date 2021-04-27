Битва за Чорне море. Як Україна відповість Росії

50 хвилин(и) тому

Військові навчання Росії біля кордонів з Україною продемонстрували, що російське керівництво не відмовляється від методів залякування для досягнення своєї мети.

У квітні Україні довелося пережити декілька особливо напружених тижнів. І хоча міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про відвід військ до місць дислокації, загроза масштабного конфлікту не зникла.

Одним з найбільш небезпечних напрямків можливого російського наступу експерти вважають дії з Півдня.

Росія використовує Крим як велику базу, куди тренується швидко перекидати війська і кораблі не тільки з Краснодарського краю, але й з Балтійського, Північного, Каспійського флотів.

Відео кореспондента ВВС News Україна Альбія Шудрі.