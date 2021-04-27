Штат у США платитиме молоді $100 за вакцинацію від Covid. Чому

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Штат Західна Вірджинія хоче мотивувати молодь вакцинуватися

Штат Західна Вірджинія у США заявляє, що надаватиме молодим людям ощадні облігації вартістю 100 доларів, якщо вони вакцинуються від Covid-19.Влада штату сподівається, що фінансовий стимул для людей віком від 16 до 35 "мотивує" їх пришвидшити вакцинацію."Наші діти зараз, ймовірно, дійсно не усвідомлюють, наскільки важливе значення вони мають для того, щоб закрити це питання", - заявив у понеділок губернатор штату Джим Джастіс.Західна Вірджинія спочатку належала до штатів США з найвищими показниками вакцинації, але в останні тижні прогрес вакцинації сповільнився.Існують побоювання, що молодь ігноруватиме вакцинацію.

Заохочення передбачає, що ті, хто вакцинується у цій віковій групі, можуть отримати ощадну облігацію на 100 доларів, а пізніше й відсотки за нею. Облігації також запропонують усім людям віком від 16 до 35 років, хто вже вакцинувався.За даними New York Times, Західна Вірджинія наразі займає 16-е місце серед штатів США за кількістю нових випадків коронавірусу в розрахунку на людину.Губернатор Джастіс повідомив, що приблизно 52% з 1,5 мільйона мешканців штату, яких мають вакцинувати, вже отримали хоча б одну дозу. Водночас, за словами губернатора, у 40% населення можуть бути сумніви щодо необхідності вакцинації."Я намагаюся знайти спосіб, який дійсно буде мотивувати і їх, і нас, щоб подолати перешкоду", - додав він.Ощадні облігації фінансуватимуть коштом пакету допомоги від коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів, відомого як CARES. Він діє у США з березня.За словами губернатора Джастіса, штат "перевірив всіма способами" можливість використання цих коштів для надання ощадних облігацій.

Підпис до фото, Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс вважає, що молодь вакцинується повільно

Дослідження показали, що молоді люди частіше вагаються щодо отримання вакцини Covid-19, ніж старше покоління. Приблизно 25% дорослих людей у США віком від 18 до 29 років заявляють, що хочуть "почекати і подивитися", перш ніж отримати першу дозу вакцини, порівняно із лише 7% серед людей віком старше 65 років, згідно з опитуванням Kaiser Family Foundation, проведеним минулого місяця.

Усі американці старше 16 років вже мають право пройти вакцинацію. Трохи понад половина дорослих американців наразі вже отримала принаймні одну дозу вакцини, повідомляє Центр контролю за захворюваннями.