Локдаун у Туреччині для туристів з України і Кулеба про Коломойського. Теленовини ВВС

20 хвилин(и) тому

У випуску 27 квітня:

Як виглядатиме жорсткий локдаун, що його влада Туреччини запроваджує 29 квітня, і як працюватиме комендантська година на турецьких курортах.

Боротися з олігархами - це мов знешкоджувати атомну бомбу, сказав міністр закордонних справ України в інтерв'ю ВВС. То що мав на увазі Дмитро Кулеба?

У Словаччині - скандал довкола намірів влади закупити російську вакцину від коронавірусу. Репортаж із Братислави.

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