Локдаун у Туреччині для туристів з України і Кулеба про Коломойського. Теленовини ВВС
У випуску 27 квітня:
- Як виглядатиме жорсткий локдаун, що його влада Туреччини запроваджує 29 квітня, і як працюватиме комендантська година на турецьких курортах.
- Боротися з олігархами - це мов знешкоджувати атомну бомбу, сказав міністр закордонних справ України в інтерв'ю ВВС. То що мав на увазі Дмитро Кулеба?
- У Словаччині - скандал довкола намірів влади закупити російську вакцину від коронавірусу. Репортаж із Братислави.
- Як сантехніки допоможуть виявити випадки домашнього насильства. Приклад Британії.
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