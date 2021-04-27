Два місяці в снігу: у Карпатах таки знайшли тіло туриста з Києва

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна служба з надзвичайних сиутацій

Гірські рятувальники ДСНС України у Закарпатській області сьогодні знайшли тіло туриста-киянина, який заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

"Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура", - повідомляють у ДСНС.

У лютому-березні рятувальники кілька тижнів розшукували цього туриста, але так і не знайшли.

"В ніч на 14 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє мешканців столиці. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору", - нагадують про цю історію в ДСНС.

Одного киянина знайшли вже вранці 14 лютого.

Іншого - 40-річного туриста - рятувальники, лісники та волонтери шукали 21 день, до 5 березня.

"21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 "Супер пума" рятувальники навіть провели повітряну розвідку місцевості", - повідомляли в ДСНС.

Пошукова операція ускладнювалася сильними снігопадами — в горах випало до пів метра снігу, повідомляло управління ДСНС України у Закарпатській області.

Рятувальники обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид-Магура, Мала Гемба та Гемба.

За координатами, які надав врятований товариш зниклого киянина, рятувальники змогли знайти його сліди, але через сильні снігопади встановити подальший рух заблукалого було неможливо.

Рятувальник Євген - один з тих, хто брав участь у порятунку зниклого лижника. За його словами, вдалося відстежити місцеперебування останнього дзвінка лижників - це лісова вирубка на 950 м висоти.

"Пошукові роботи на цій території вкрай ускладнені. Це вивернуті з корінням дерева, велетенські пні, напівгнилі поліна, дрібні кущі та пролісок", - написав він у Facebook.

"Якщо у перший день пошукових робіт товща снігу сягала максимум 40 см, то зараз там снігу понад метр. Кожну добу + 20см. Та й погода рятувальників не дуже балує", - пояснив він під час пошуків.

Попередній успішний пошук туриста, який заблукав на горі Гемба, тривав до п'яти діб. Це було у 2019 році, тоді шукали також киянина Ігоря Грищенка. Його вдалося знайти живим у хатині лісника.