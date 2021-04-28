Австралійця ув'язнили за те, що знімав на відео, як вмирали поліцейські

57 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Річард Пюсі зізнався, що знущався з поліцейських, які загинули в ДТП

Австралієць отримав 10 місяців ув'язнення за зйомки та знущання над поліцейськими, які помирали на місці аварії.

Минулого місяця Річард Пюсі визнав свою провину за звинуваченням у порушенні громадської моралі, а також за інші правопорушення.

42-річний чоловік уже перебуває під вартою майже 300 днів, тому, швидше за все, покарання відбуде впродовж кількох днів.

Суддя, який ухвалив рішення, назвав його дії "бездушними, жорстокими та ганебними".

Справа Пюсі розлютила громадськість. Минулого місяця суддя Тревор Райт заявив, що ЗМІ демонізували Пюсі до такої міри, що він став, мабуть, "найбільш ненависною людиною в Австралії".

Що робив Пюсі?

Минулого року іпотечний брокер їхав з перевищенням швидкості автострадою у Мельбурні на своєму авто. Його зупинили четверо поліцейських.

Поки вони складали документи про порушення, усіх чотирьох збила вантажівка, яка з'їхала зі своєї смуги.

Старші констеблі Лінетт Тейлор і Кевін Кінг, а також констеблі Глен Гамфріс і Джош Престні загинули на місці події.

Пюсі стояв за кілька метрів і уникнув аварії, але згодом витяг телефон і почав знімати відео, деякі з яких тривали понад три хвилини.

Судді чули, що Пюсі стояв і знущався зі старшого констебля Тейлор, коли вона була затиснута під вантажівкою. Експерти заявили, що на той момент вона, швидше за все, ще була жива.

Автор фото, VICTORIA POLICE Підпис до фото, Зліва на право: Кевін Кінг, Джош Престні, Лінетт Тейлор і Глен Гамфріс

"Ось так от. Неймовірно, абсолютно неймовірно", - сказав Пюсі. Цю інформацію отримали з камери констебля, яку долучили до доказів у справі.

"Все, що я хотів, - це поїхати додому і з'їсти суші", - додав він, перед тим, як звинуватити офіцерів поліції у тому, що його спортивний автомобіль Porsche зіпсували.

Незабаром він втік з місця події східною автострадою Мельбурна. Наступного дня його заарештували вдома і спочатку звинуватили у перевищенні швидкості, зберіганні наркотиків та злочинах, здійснених через безвідповідальність.

Але згодом поліція також виявила відео, яким Пюсі поділився з друзями.

Водія вантажівки Мохінджера Сінгха ув'язнили до 22 років за смерть чотирьох людей.

Суд встановив, що водій вантажівки вживав наркотики, був "під кайфом", мав галюцинації і їхав хаотично, коли збив офіцерів поліції.

Що сказав суддя?

У середу суддя Райт засудив поведінку Пюсі і наголосив, що його засуджують лише за його дії. Пюсі не спричинив смерть офіцерів, всупереч громадській думці, сказав суддя.

"Ваша поведінка, коли ви знімали поліцейських у час їхньої смерті, разом із словами, якими ви користувались і які ви записали на відео, була не тільки знущальною та жахливою... але й безсердечною і такою, що заслуговує осуду", - сказав суддя Райт

Він зазначив, що у Пюсі були проблеми з психічним здоров'ям, включаючи складний розлад особистості, "що може дещо пояснити вашу поведінку". Але це не виправдовує таких дій, додав суддя.

Раніше Пюсі свідчив, що йому соромно за відео, і що він часто говорить образливі речі, "тому що у мене це так виходить з голови".

Пюсі також оштрафували на 1000 доларів США, він отримав дворічне зобов'язання поводитися добросовісно та у нього забрали права.