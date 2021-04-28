Як святити паску безпечно: рекомендації церков і медиків на Великдень

1 година тому

Автор фото, Inpho

Українські церкви оприлюднили свої рекомендації для вірян щодо святкових богослужінь і освячення пасок на Великдень.

Храми не будуть закриті, але вірян просять за можливості залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн, якщо ж прийшли до церкви - то лише в масці та лише на відстані.

За день до Великодня - 1 травня - у Києві послаблять суворі карантинні обмеження й запрацює транспорт, тож, потенційно, тисячі вірян можуть поїхати у головні святині столиці.

Свої рекомендації щодо святкування Великодніх свят оприлюднила влада. Медики просять не йти до церкви і зробити службу коротшою.

У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, рекомендують відвідувати храм тільки одному члену від родини, а церквам радять скоротити тривалість богослужінь, але збільшити їх кількість.

Усіх вірян просять бути в масках та не скупчуватись. Проте досвід минулого Великодня показав, що порушень карантинних обмежень може бути дуже багато.

Храми будуть відкриті

Цього року Великдень святкуватимемо так, як і торік, нагадав глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав. Він закликав вірян залишатися вдома, якщо почуваються хворими або належать до групи ризику.

Автор фото, Департамент інформації УГКЦ Підпис до фото, Блаженніший Святослав закликає за перших ознак хвороби, залишатися вдома

"Для того, щоб ми це свято пережили радісно, усіх закликаю проявити відповідальність. Будьмо відповідальними за власне здоров'я і здоров'я своїх ближніх, сусідів, членів вашої парафії, за здоров'я ваших рідних і близьких", - сказав глава УГКЦ у спеціальному зверненні до вірян.

Він наголосив, що церква зробить усе, щоб храми були безпечним місцем для здоров'я парафіян.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ПЦУ планує масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Церква створить можливість брати участь у пасхальних богослужіннях надворі. Там відбуватимуться і всі освячення. Також можна буде подивитися богослужіння онлайн і так само освятити пасхальні кошики.

До храму просять приходити в масках, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.

Продаж освячених пасок

У Православній церкві України також запевнили вірян, що храми будуть відкриті, а ті, хто бояться йти до церкви, зможуть придбати вже освячену паску. Для цього проводять масові освячення пасок на хлібокомбінатах.

"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися", - розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Митрополит Епіфаній освятив паски, які передадуть військовим на фронт

Усі бажаючі на Великдень зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски.

Індивідуальний підхід

Українська православна церква (Московський патріархат) каже, що на Великдень 2021 року дотримуватимуться усіх карантинних норм, але у кожній парафії враховуватиметься індивідуальний підхід.

"У цьому році православна Пасха пізніше, ніж в минулому, тож сподіваємося, що, якщо погода дозволить і не буде можливості служити у храмах, люди молитимуться на території, прилеглій до храму", - розповів керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

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Водночас за його словами, єдиного стандарту бути не може, адже храми різні: великі, маленькі. Десь територія дозволяє зібратися разом і молитися, а десь немає такої можливості.

В УПЦ додали, що у храмі необов'язково прикладатися до ікон, а можна просто помолитися.

З суботи 1 травня у Києві послаблять суворі карантинні обмеження. Запрацює метро і віряни зможуть поїхати до Києво-Печерської лаври.

Усі віряни мають бути у масках.

Де дивитися онлайн

Також подивитися і послухати богослужіння можна онлайн. Зокрема, традиційно прямі трансляції зі святкових літургій на сам Великдень вестимуть телеканали.

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Богослужіння ПЦУ зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору транслюватиме "UA: ПЕРШИЙ" та "UA: КРИМ". Онлайн-трансляції літургій ПЦУ відбуватимуться на Facebook-сторінках ПЦУ та Митрополита Епіфанія. Початок 1 травня о 23:00.

Літургію УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового транслюватимуть "UA: ПЕРШИЙ", "UA: КРИМ" і телеканал "Еспресо". Богослужіння також можна переглянути на YouTube-каналі "Живе телебачення" та на Facebook-сторінці собору. Початок 2 травня о 7:30.

Богослужіння ПЦУ та УГКЦ також транслюватиме "Українське радіо".

Богослужіння УПЦ (Московського патріархату) з Києво-Печерської лаври транслюватиме телеканал "Інтер". Початок 1 травня о 23:00.

Також святкові богослужіння можуть транслювати на Facebook-сторінках місцевих храмів.