Брак кисню, масові спалення і паніка в Індії
Брак кисню, масові спалення і паніка в Індії
Індія потерпає від другої хвилі пандемії Covid-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами.
Протягом останніх тижнів щодоби помирає понад 2000 людей - і це лише за офіційними даними, які можуть бути значно занижені.
Офіційно кількість смертей від коронавірусу в країні наблизилася до 200 000.
Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.
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