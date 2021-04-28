Брак кисню, масові спалення і паніка в Індії

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Брак кисню, масові спалення і паніка в Індії

1 година тому

Індія потерпає від другої хвилі пандемії Covid-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами.

Протягом останніх тижнів щодоби помирає понад 2000 людей - і це лише за офіційними даними, які можуть бути значно занижені.

Офіційно кількість смертей від коронавірусу в країні наблизилася до 200 000.

Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.