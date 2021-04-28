Київ виходить із локдауну, запрацює транспорт, школи і ресторани
З суботи, 1 травня, у Києві послаблять суворі карантинні обмеження.
Рішення про це ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Його ще має затвердити Державна комісія з надзвичайних ситуацій, переглянувши рівень епідеміологічної небезпеки і вивівши місто з "червоної" зони. Пан Кличко надіється, що саме так і буде.
Що запрацює
Із 1 травня відновлює роботу:
- весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі
- заклади торгівлі
- торгово-розважальні центри
- ринки та ярмарки
- заклади громадського харчування
- спортивні зали та фітнес-центри
- центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)
З 5 травня відновиться:
- навчання у школах, дитсадках та вишах
- прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік
Водночас контроль за дотриманням карантинних заходів у Києві посилять, попередив Кличко.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві
Захворюваність у Києві трохи знизилась, але "говорити, що ми подолали виклики зарано", наголосив Кличко.
За його словами, смертність від ковіду в місті лишається високою. За добу виявили 1 070 інфікованих, померли 40 людей.
Кількість госпіталізованих останнім часом у Києві не зростає.
Але у лікарнях багато пацієнтів у важкому стані. Заповненість - майже 48%, а ліжок з киснем - понад 50%, повідомив мер.
Локдаун у Києві запровадили понад місяць тому - 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри.
А з 23 березня Київ перебуває у "червоній" карантинній зоні, для якої уряд визначив такі обмеження: мають бути зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри, ТРЦ, кав'ярні та ресторани - лише "на виніс", не повинні працювати заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).
З 5 квітня обмеження в Києві стали ще суворішими - доступ до громадського транспорту дозволили лише за перепустками, закрились і школи, і дитячі садочки.