Київ виходить із локдауну, запрацює транспорт, школи і ресторани

58 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

З суботи, 1 травня, у Києві послаблять суворі карантинні обмеження.

Рішення про це ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Його ще має затвердити Державна комісія з надзвичайних ситуацій, переглянувши рівень епідеміологічної небезпеки і вивівши місто з "червоної" зони. Пан Кличко надіється, що саме так і буде.

Що запрацює

Із 1 травня відновлює роботу:

весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі

заклади торгівлі

торгово-розважальні центри

ринки та ярмарки

заклади громадського харчування

спортивні зали та фітнес-центри

центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)

З 5 травня відновиться:

навчання у школах, дитсадках та вишах

прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік

Водночас контроль за дотриманням карантинних заходів у Києві посилять, попередив Кличко.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві

Захворюваність у Києві трохи знизилась, але "говорити, що ми подолали виклики зарано", наголосив Кличко.

За його словами, смертність від ковіду в місті лишається високою. За добу виявили 1 070 інфікованих, померли 40 людей.

Кількість госпіталізованих останнім часом у Києві не зростає.

Але у лікарнях багато пацієнтів у важкому стані. Заповненість - майже 48%, а ліжок з киснем - понад 50%, повідомив мер.

Автор фото, UNIAN

Локдаун у Києві запровадили понад місяць тому - 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри.

А з 23 березня Київ перебуває у "червоній" карантинній зоні, для якої уряд визначив такі обмеження: мають бути зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри, ТРЦ, кав'ярні та ресторани - лише "на виніс", не повинні працювати заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).

З 5 квітня обмеження в Києві стали ще суворішими - доступ до громадського транспорту дозволили лише за перепустками, закрились і школи, і дитячі садочки.