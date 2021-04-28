Зеленський хоче зустріч з Путіним у Ватикані. Папа Римський - посередник

1 година тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський і папа Римський під час зустрічі у Ватикані у лютому 2020 року

Володимир Зеленський не виключає, що місцем зустрічі з Володимиром Путіним міг би стати Ватикан, а Папа Римський при цьому виконуватиме роль посередника між Україною та Росією.

Про це президент України розповів в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За словами Зеленського, "правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання".

А на уточнення журналіста, чи міг би таким місцем стати Рим чи Ватикан, Володимир Зеленський відповів: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол - це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту".

Він додав, що "Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру".

"У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів. Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись", - пояснив президент України.

За даними джерел BBC News Україна в Офісі президента України, Андрій Єрмак літав до Ватикану щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна й там висловили готовність допомогти.

Відповідну пропозицію вже передали у Кремль, але відповіді наразі немає, каже співрозмовник.

Місце і час зустрічі з Путіним

Автор фото, kremlin.ru / president.gov.ua Підпис до фото, Навіть саме місце можливої зустрічі Путіна та Зеленського може мати велике символічне занчення

Розмови про зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним почалися після того, як український президент запросив російського колегу зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".

У відповідь Володимир Путін висловив готовність "прийняти президента України у Москві".

При цьому, російський президент каже, що готовий говорити з Володимиром Зеленським про "двосторонні відносини", до яких, за твердженням Кремля, не належить питання війни на Донбасі.

Водночас Україна наполягає, що врегулювання конфлікту - ключове питання у відносинах з Росією і категорично відмовляється від прямого діалогу з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Переговори про можливу зустріч Зеленського і Путіна веде глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Андрія Єрмака, він наразі не може озвучувати можливий час і місце майбутніх переговорів, але зустріч може стати "історичною".

Опитані BBC News Україна політологи категорично не радять Володимиру Зеленському зустрічатися з Володимиром Путіним у Москві.

"Росія покаже це не рівноправними переговорами, а саме як "васал приїхав до царя", - пояснює Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій "Української призми".