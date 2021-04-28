Секс-граната підняла по тривозі німецьку поліцію і саперів

20 хвилин(и) тому

Автор фото, POLIZEI HAUZENBERG

Сапери і вибухотехніки прибули на екстрений виклик у німецькій землі Баварія, щоб знешкодити підозрілий предмет. Але він виявився секс-іграшкою.

Все сталося у понеділок ввечері у лісі біля міста Пассау, де виявили прозорий пакунок з чимось схожим на гранату.

Жінка, яка там бігала, помітила підозрілу знахідку й зателефонувала у поліцію, а ті викликали спеціалізований підрозділ саперів.

Однак виявилося, що особливої небезпеки пакунок не становить.

"Після обережного вивчення вмісту пакету офіцери швидко усвідомили, що до їхніх рук потрапив гумовий макет", - йдеться у пресрелізі поліції.

Загалом же у пакунку виявили ще пустий тюбик від лубриканту, два презервативи та USB-кабель.

У поліції також кажуть, що провели онлайн-аналіз знахідок, який "підтвердив підозри" - загрозливі предмети "справді виявилися секс-іграшками, схожими на ручні гранати".

Еротичну псевдовибухівку утилізували.

"Можна тільки здогадуватись, як вона там опинилися і чому її там зберігали", - додають у поліцейському звіті.