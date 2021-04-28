Помер астронавт Майкл Коллінз, який вперше злітав на Місяць

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майкл Коллінз (по центру) зіграв важливу роль у експедиції на Місяць

Американський астронавт Майкл Коллінз, учасник місії "Аполлон-11", під час якої люди вперше висадилися на Місяці, помер у віці 90 років.

Про це повідомила його родина.

За словами рідних, він помер у середу після "мужньої битви з раком. Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю".

Автор фото, NASA

Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін ходили по Місяцю.

Він був командиром екіпажу та пілотував командний модуль.

"Ми будемо за ним страшенно сумувати. Однак ми також знаємо, яким щасливим був Майк, проживши таке життя", - йдеться в заяві родини.

91-річний Олдрін залишився єдиним живим членом історичної місії, яка відбулася 16 липня 1969.