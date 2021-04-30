Конфлікт Таджикистану і Киргизстану: чому воюють союзники Росії

1 година тому

Автор фото, Kyrgyzstan presidency/Getty Images Підпис до фото, Архівне фото військових навчань на початку квітня в прикордонному районі Баткен у Киргизстані

На кордоні Киргизстану і Таджикистану відбулися збройні сутички. До ранку п'ятниці кількість постраждалих громадян Киргизстану в результаті перестрілки сягла 131 людини, повідомляє киргизьке міністерство охорони здоров'я.

Загинули 13 людей, у тому числі 12-річна дівчинка.

Таджикистан повідомив про трьох загиблих і 31 пораненого.

Це загострення має давню історію протистояння між країнами за доступ до головного місцевого ресурсу - води.

У п'ятницю взаємні обстріли продовжилися, попри досягнуту напередодні ввечері угоду припинити конфлікт та відвести війська.

"У селі Максат горять будинки киргизстанців. Місцеві жителі евакуйовані в села Маргуни Дархун і Даргас. Крім цього, в селі Арка підпалили автозаправки і торгові точки, розташовані уздовж дороги", - цитує "РИА Новости" повідомлення Управління внутрішніх справ Киргизстану.

У п'ятницю в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва вітає домовленість Бішкека і Душанбе припинити вогонь і готова сприяти у вирішенні суперечки.

Обидві країни разом із Білоруссю, Вірменією та Казахстаном є союзниками Росії по військовому блоку ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

Що сталося

Прикордонна служба Киргизстану повідомила, що у четвер під вечір таджицька сторона відкрила вогонь по трьох прикордонних заставах, а також по двох прикордонних постах.

Там кажуть, що у відповідь киргизстанські спецпризначенці захопили таджикистанську прикордонну заставу "Ходжа Аълло".

"По всьому периметру киргизько-таджицького державного кордону з обох сторін стягуються додаткові сили і засоби", - заявили у відомстві.

Про що домовились

У четвер увечері МЗС Киргизстану повідомило, що сторони домовилися про припинення вогню на кордоні і відведення сил на місця колишньої дислокації.

У МЗС Таджикистану підтвердили цю інформацію.

"Найближчим часом в місті Ісфаре почнуться переговори між керівниками правоохоронних відомств двох країн", - цитує "РИА Новости" представника таджицького дипвідомства.

Нове загострення

Але попри досягнуті домовленості, до ночі з'явилися повідомлення про нове загострення на киргизько-таджицькому кордоні і про перестрілку між киргизькими і таджицьким прикордонниками.

"На першу годину ночі в Лейлекському районі Баткенської області обстановка знову загострилася. У прикордонних киргизьких селах Арка і Максат прикордонники двох країн ведуть інтенсивну перестрілку", - повідомила "Інтерфаксу" речниця УВС Баткенської області Даміра Юсупова.

За її словами, міліція Киргизстану працює в посиленому режимі. Місцеве населення евакуювали.

"Уздовж дороги горять будинки громадян Киргизстану й інші об'єкти", - сказала речниця.

Чому конфліктують

Там на території Киргизстану перебуває таджицький анклав Ворух з населенням у кілька десятків тисяч людей, а також великий водозабір, побудований ще за часів СРСР. Він постачає воду в прилеглі райони тепер уже незалежних держав.

У Таджикистані вважають, що киргизька влада нечесно розподіляє воду. Навесні і влітку, коли починаються сільгоспроботи, витрата води збільшується в десятки разів, і конфлікти між сусідами загострюються.

Цього разу суперечка почалася через те, що представники таджицької сторони спробували встановити на стовпі біля водозабору камери відеоспостереження, які дозволяють відстежувати розподіл води.

Представники киргизької сторони обурилися і почали спилювати стовп. Почалася перепалка, учасники конфлікту почали закидати один одного камінням, а потім пролунали постріли.

Підпис до фото, Конфлікти на таджицько-киргизькому кордоні стали типовим явищем з моменту розпаду СРСР

Як завжди, у конфлікт втягнулися військові з обох боків, почалася перестрілка - за твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники застосували навіть міномети.

Таджикистан і Киргизстан поділяють понад 900 км державного кордону, близько половини якого не демаркували.

Лінія кордону умовна і часто проходить по дорозі або уздовж населених пунктів. Найчастіше неможливо визначити, де пролягає межа між державами, через це у місцевих жителів виникають проблеми через доступ до води, пасовищ і доріг.

Спірні території складають приблизно 30% від кордону двох країн і є найбільш напруженими його ділянками.