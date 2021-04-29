Жителю Індії загрожує тюрма за твіт з проханням про допомогу з киснем

1 година тому

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Поліція Індії завела справу проти чоловіка, який зробив пост у Twitter, аби знайти кисень для хворого дідуся.

Правоохоронці штату Уттар-Праддеш звинувачують жителя на ім'я Шашанк Ядав у поширенні чуток про нестачу кисню.

Нібито його метою було посіяти страх чи тривогу.

Тепер йому може загрожувати тюремне ув'язнення.

Уттар-Праддеш - один із найбільш постраждалих від пандемії штатів Індії. При цьому міністра штату, Йогі Адіт'яната, критикують за применшення серйозності кризи.

Раніше цього тижня Адіт'янат, союзник прем'єр-міністра країни Нарендри Моді, пригрозив конфіскацією майна в будь-кого, хто поширюватиме чутки щодо коронавірусу.

Він запевнив, що в жодній з державних лікарень немає нестачі кисню.

Правоохоронці, коментуючи затримання автора твіту про нестачу кисню, заявили, що він змусив інших людей висунути хибні звинувачення на адресу уряду.

"Шашанк Ядав буде притягнутий до відповідальності за поширення неправдивої інформації", - цитує слова одного з представників поліції видання Indian Express.

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За повідомленнями ЗМІ, Шашанку Ядаву 26 років. Той самий твіт, в якому містилося прохання про допомогу з пошуками кисневого балона, він оприлюднив у понеділок.

У твіті не йшлося про те, що його дідусь страждає саме від коронавірусу.

Його прохання незабаром ретвітнув друг, згодом - журналіст видання Wire, яка помітила в своїй публікації депутатку з міста Аметі Сміті Імрані. Та своєю чергою відповіла, що спробувала зв'язатися з Шашанком Ядавом і попередила про його проблему місцевій владі.

Ввечері у понеділок дідусь пана Ядава помер - попередньо, від серцевого нападу. При цьому представники влади кажуть, що він не хворів на Covid-19. Обставини його смерті лишаються незрозумілими.

Через стрімке поширення коронавірусу - по кілька сотень тисяч нових хворих щодня - системі охорони здоров'я Індії важко впоратися з усе новими й новими проблемами.

У лютому, коли кількість смертей на день становила близько сотні, а випадків захворювання - близько 12 000, багато хто в Індії сподівався, що країна пережила найгірший пік пандемії.

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Але з 17 квітня в країні щодня повідомляють про понад 200 000 випадків захворювання на Covid, що значно перевищує попередній пік у 93 000 випадків на день у вересні минулого року.

Смертність також зростала - в середньому 2 336 індійців помирали щодня протягом минулого тижня - вдвічі більше, ніж під час піку першої хвилі.

Багато лікарень відмовляють новим пацієнтам, родичі хворих пишуть у соцмережах про брак місць у лікарнях, запасів кисню та апаратів ШВЛ.

На тлі усіх цих проблем в країні посилюється критика уряду Нарендри Моді, якого звинувачують у нездатності впоратися з кризою.

Раніше цього тижня індійський уряд закликав Twitter видалити повідомлення із критикою на адресу влади.