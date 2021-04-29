Річниця весілля Вільяма і Кейт: 10 років у фото

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Chris Floyd/Camera Press Підпис до фото, З нагоди річниці Кенсінгтонський палац оприлюднив ці нові фото герцога і герцогині Кембриджзьких

Минуло 10 років відтоді, як герцог та герцогиня Кембриджські одружилися. На той момент Вільяму було 28 років, а Кейт 29.

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Виконувати королівські обов'язки вони почали майже одразу після весільної церемонії - вже через три тижні, у травні 2011-го, вони зустрілися з тодішнім президентом США Бараком Обамою та його дружиною Мішель.

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Наступного року, коли Лондон приймав Олімпійські ігри, подружжя підтримувало спортсменів разом із прем'єр-міністром Девідом Кемероном.

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У перші роки шлюбу Вільям та Кейт представляли королеву в закордонних поїздках. Під час турне у вересні 2012 року, присвяченому її ювілею, вони відвідали Сингапур, Малайзію, Соломонові острови та Тувалу.

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У липні 2013-го в родині з'явилося поповнення - народився принц Джордж, їхній перший син.

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Принц супроводжував батьків у подорожах. Тритижневий тур Вільяма та Кейт по Австралії та Новій Зеландії навесні 2014 року став їхньою першою закордонною поїздкою разом із сином.

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Наступного року на світ з'явилася принцеса Шарлотта. Під час хрестин у липні 2015 року її показали іншим членам королівської родини, зокрема самій королеві Єлизаветі II.

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Далі Вільям та Кейт продовжували подорожувати світом, виконуючи королівські обов'язки. У 2016 році під час візиту до Індії, вони відвідали зокрема Тадж-Махал.

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Деякі з їхніх поїздок, зокрема у Пакистан у жовтні 2019-го, включали велику кількість занять спортом.

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На той момент вони вже виховували третього сина - принца Луї, який народився у квітні 2018 року.

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Після початку епідемії коронавірусу герцог і герцогиня Кембриджзькі подякували всім, хто забезпечує роботу стратегічних галузей і продовжує працювати, попри всі небезпеки. На фото - момент їхнього спілкування з працівницею лондонського вокзалу Юстон.

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Упродовж усіх 10 років Вільям та Кейт активно займалися благодійністю - особливо їх переймала тема психічного здоров'я.

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Цього тижня, незадовго до річниці свого весілля, герцог та герцогиня Кембриджзькі зіграли в гольф під час зустрічі з молоддю, яку підтримує благодійна організація в місті Дарем.

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