Річниця весілля Вільяма і Кейт: 10 років у фото
Минуло 10 років відтоді, як герцог та герцогиня Кембриджські одружилися. На той момент Вільяму було 28 років, а Кейт 29.
Виконувати королівські обов'язки вони почали майже одразу після весільної церемонії - вже через три тижні, у травні 2011-го, вони зустрілися з тодішнім президентом США Бараком Обамою та його дружиною Мішель.
Наступного року, коли Лондон приймав Олімпійські ігри, подружжя підтримувало спортсменів разом із прем'єр-міністром Девідом Кемероном.
У перші роки шлюбу Вільям та Кейт представляли королеву в закордонних поїздках. Під час турне у вересні 2012 року, присвяченому її ювілею, вони відвідали Сингапур, Малайзію, Соломонові острови та Тувалу.
У липні 2013-го в родині з'явилося поповнення - народився принц Джордж, їхній перший син.
Принц супроводжував батьків у подорожах. Тритижневий тур Вільяма та Кейт по Австралії та Новій Зеландії навесні 2014 року став їхньою першою закордонною поїздкою разом із сином.
Наступного року на світ з'явилася принцеса Шарлотта. Під час хрестин у липні 2015 року її показали іншим членам королівської родини, зокрема самій королеві Єлизаветі II.
Далі Вільям та Кейт продовжували подорожувати світом, виконуючи королівські обов'язки. У 2016 році під час візиту до Індії, вони відвідали зокрема Тадж-Махал.
Деякі з їхніх поїздок, зокрема у Пакистан у жовтні 2019-го, включали велику кількість занять спортом.
На той момент вони вже виховували третього сина - принца Луї, який народився у квітні 2018 року.
Після початку епідемії коронавірусу герцог і герцогиня Кембриджзькі подякували всім, хто забезпечує роботу стратегічних галузей і продовжує працювати, попри всі небезпеки. На фото - момент їхнього спілкування з працівницею лондонського вокзалу Юстон.
Упродовж усіх 10 років Вільям та Кейт активно займалися благодійністю - особливо їх переймала тема психічного здоров'я.
Цього тижня, незадовго до річниці свого весілля, герцог та герцогиня Кембриджзькі зіграли в гольф під час зустрічі з молоддю, яку підтримує благодійна організація в місті Дарем.