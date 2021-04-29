Марш дивізії СС "Галичина". У Києві сваряться через ходу націоналістів

1 година тому

Автор фото, Unian

У Києві ввечері 28 квітня пройшов марш "марш вишиванок" з нагоди 78-ї річниці створення дивізії СС "Галичина". Ця подія згодом викликала хвилю емоційних суперечок та політичних заяв.

Цей підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини існував у 1943-1945 роках і був укомплектований з українців. Його не засуджував трибунал у Нюрнберзі й він не має прямого стосунку до УПА.

Проведення маршу засудив і нинішній, і попередній директор Інституту національної пам'яті України.

Багато критиків маршу закидали владі Києва та країни, що вони не завадили його проведенню й натякають на "потуранні нацизму".

Марш націоналістів

Участь у марші в середу, за повідомленнями ЗМІ, взяли кілька сотень людей, які колоною пройшли від метро Арсенальна до Майдану Незалежності, тримаючи в руках символи СС "Галичина", прапори України та добровольчих батальйонів.

В марші з-поміж інших брали участь націоналістичні організації "Суспільство майбутнього", "Правий Сектор", представники ВО "Свобода", онуки ветеранів дивізії СС "Галичина" та спілки ветеранів АТО.

Вони викрикували гасла на кшталт "Слава Україні!" та "Памʼятай чужинець, тут господар українець!"

Автор фото, Unian

Правоохоронці проведенню законної акції не перешкоджали, супроводжували учасників маршу і забезпечували порядок.

Очільник столичної поліції Андрій Крищенко напередодні акції просив учасників з розумінням поставитися до можливих вибіркових перевірок їхніх документів та речей та не використовувати заборонену символіку.

Співрозмовник ВВС News Україна в мерії розповіла, що влада не мала права заборонити акцію, яку проводять кожного року.

"Любителі фюрерів" і "наша історія"

Проведення акції різко розкритикував голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців [...] Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів", - написав пан Дробович у своєму фейсбуці.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу у четвер також заявив, що ставиться до проведення цієї акції негативно.

"Вважаю, що будь-яке порушення закону, а пропаганда нацизму, пропаганда військ вермахту на території нашої держави, точно не додає нам ні всередині суспільства, ні за кордоном. Така сама реакція в мене була б і на марш на честь військ НКВС", - сказав Разумков.

Автор фото, Unian

Дупатат від "Слуги народу" Макс Бужанський напередодні підняв тему проведення маршу з трибуни Верховної Ради.

"Скажіть мені, якщо це не ганьба і сором, то як тоді виглядають ганьба і сором? Ми - країна-переможець. Це ваші батьки віддали життя за перемогу над Третім рейхом, - сказав Бужанський, звертаючись до депутатів. - Що ми зробили не так, що таке відбувається?"

У своєму фейсбуці він розповів, що його законопроєкт щодо заборони героїзації осіб, які мали стосунок до СС чи Холокосту, вже підтримали на рівні комітету парламенту: "По-моєму, необхідність його ухвалення більш ніж очевидна".

Його давній політичний опонент Володимир В'ятрович, ексголова Інституту національної пам'яті, також заявив, що не підтримує таку акцію, але назвав учасників СС "Галичина" жертвами Другої світової війни.

"Це, на жаль, українці, які були змушені воювати за чужі, німецькі інтереси, часто навіть воюючи проти інших українців у Червоній армії, які своєю чергою також були змушені воювати за чужі інтереси [...] Такі складні історичні питання не оцінюються категоріями "добре" або "погано".

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина".

Натомість один із учасників маршу, активіст організації "Сокіл" Руслан Андрейко пояснив проведення маршу.

"Це наша історія, яка може комусь не подобатися. Я вважаю, що всі, хто боровся з жовто-блакитним прапором за самостійну державу Україна, заслуговує пошани. Навіть якщо вони боролися не у білих рукавицях. Це війна", - цитує пана Андрейка "Громадське".