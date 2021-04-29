Більше сексу, менше застуди. Продажі презервативів Durex зросли вдвічі

1 година тому

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У країнах, де послаблюють коронавірусні обмеження, зокрема в Китаї, зросли продажі презервативів.

Про це повідомляє гігант ринку споживчих товарів Reckitt.

Компанія заявила про "двозначне зростання" продажів презервативів Durex у першому кварталі 2021 року проти аналогічного періоду минулого року.

А от на медичні товари попит в цілому впав, оскільки менше клієнтів купували ліки проти застуди та грипу.

На початку пандемії компанія заявила, що люди стали менше займатися сексом через тривожність і напругу.

Але коли влітку правила соціального дистанціювання послабили, Reckitt повідомила, що продажі презервативів Durex знову підскочили.

Керівник Reckitt Лаксман Нарасімхан також відзначив популярність засобів для чищення Lysol і Dettol, які зростали у міру покращення гігієнічних звичок покупців.

"Попит на товари Lysol і Dettol продовжує залишатися високим, оскільки споживачі залишаються пильними в боротьбі з поширенням коронавірусу і вважають наші товари та поліпшення гігієнічних звичок інструментом захисту свого здоров'я і відновлення нормального способу життя".

Він запевнив, що Reckitt і надалі відстежуватиме зміни у поведінці споживачів та попиті на різні продукти на різних етапах пандемії.

Приміром, компанія повідомила про зниження продажів засобів проти застуди та грипу Нурофен та Стрепсілс на 16,4%.

За оцінками, захворюваність на грип знизилася на 90%, а люди зробили запаси ще минулого року.

Нарасімхан додав, що в країнах з невеликою кількістю випадків коронавірусу і високим рівнем вакцинації люди стали менше мити руки або користуватися дезінфекторами, хоча цей показник досі вищий, ніж до пандемії.

Наприклад, антисептики Dettol мають великий попит в Індії, де зараз спостерігають спалах Covid, а в Китаї - ні.

А от продажі товарів для сексуального здоров'я, навпаки - різко зросли в Китаї, та в деяких частинах Сполучених Штатів і Європи.