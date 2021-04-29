Більше сексу, менше застуди. Продажі презервативів Durex зросли вдвічі
У країнах, де послаблюють коронавірусні обмеження, зокрема в Китаї, зросли продажі презервативів.
Про це повідомляє гігант ринку споживчих товарів Reckitt.
Компанія заявила про "двозначне зростання" продажів презервативів Durex у першому кварталі 2021 року проти аналогічного періоду минулого року.
А от на медичні товари попит в цілому впав, оскільки менше клієнтів купували ліки проти застуди та грипу.
На початку пандемії компанія заявила, що люди стали менше займатися сексом через тривожність і напругу.
Але коли влітку правила соціального дистанціювання послабили, Reckitt повідомила, що продажі презервативів Durex знову підскочили.
Керівник Reckitt Лаксман Нарасімхан також відзначив популярність засобів для чищення Lysol і Dettol, які зростали у міру покращення гігієнічних звичок покупців.
"Попит на товари Lysol і Dettol продовжує залишатися високим, оскільки споживачі залишаються пильними в боротьбі з поширенням коронавірусу і вважають наші товари та поліпшення гігієнічних звичок інструментом захисту свого здоров'я і відновлення нормального способу життя".
Він запевнив, що Reckitt і надалі відстежуватиме зміни у поведінці споживачів та попиті на різні продукти на різних етапах пандемії.
Приміром, компанія повідомила про зниження продажів засобів проти застуди та грипу Нурофен та Стрепсілс на 16,4%.
За оцінками, захворюваність на грип знизилася на 90%, а люди зробили запаси ще минулого року.
Нарасімхан додав, що в країнах з невеликою кількістю випадків коронавірусу і високим рівнем вакцинації люди стали менше мити руки або користуватися дезінфекторами, хоча цей показник досі вищий, ніж до пандемії.
Наприклад, антисептики Dettol мають великий попит в Індії, де зараз спостерігають спалах Covid, а в Китаї - ні.
А от продажі товарів для сексуального здоров'я, навпаки - різко зросли в Китаї, та в деяких частинах Сполучених Штатів і Європи.