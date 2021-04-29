Мустафу Найєма без пояснень звільнили з "Укроборонпрому". Активісти незадоволені

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Відомого політика та у минулому активіста і журналіста Мустафу Найєма без попередження звільнили з "Укроборонпрому". Про це сам він розповів у своєму Фейсбуці.

"Сьогодні мій останній день в "Укроборонпромі". Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним", - написав Найєм, який обіймав посаду генерального директора з управління активами.

Активісти-антикорупціонери вже назвали це звільнення частиною бліцкригу "проти реформ".

Оптимізація без пояснень

Звільнення підтвердили і в самому концерні - пояснили, що рішення стало наслідком оптимізації організаційної структури.

"З метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника Генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат Укроборонпрому буде оптимізовано на 10%", - йдеться в повідомленні.

У концерні також подякували Найєму за виконану роботу.

Сам він у своїй публікації утримався від критики рішення про звільнення.

"В нас часто заведено йти з камінцем за пазухою. Це не той випадок. Я й надалі буду вболівати за роботу концерну, щиро радіти успіхам компанії і сприяти там, де це знадобиться. Ми розпочали спільну справу, і я дуже хочу, щоб її довели до кінця".

В "Укроборонпромі" Мустафа Найєм працював упродовж останніх двох років.

Каже, проробленою роботою задоволений: разом з командою йому вдалося "витягнути концерн з багаторічною репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу по всіх фронтах".

Робота Найєма в державному концерні, втім, минула не без скандалів: у березні цього року один з акціонерів підприємства "Меридіан" ("Укроборонпром" володіє 50% часткою заводу) звинуватив Мустафу Найєма у вимаганні грошей та спробі призначити директором підприємства свою довірену особу.

В самому "Укроборонпромі" такі звинувачення назвали спробою тиску з метою отримання бажаного для приватного акціонера результату.

Автор фото, Мустафа Найєм

Хвиля звільнень

Напередодні також стало відомо про несподіване звільнення з посади очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Він розповідав, що дізнався про це з новин. Його місце зайняв Юрій Вітренко, якого раніше розглядали на посаду міністра енергетики.

Трохи згодом з'явилися повідомлення про звільнення колишнього соратника Володимира Зеленського Олександра Данилюка з наглядової ради Національного депозитарію.

Він пов'язав це рішення із конкурсом відбору нового керівника НДУ: "У нас була домовленість з Нацбанком, Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку, які є акціонерами НДУ, що я як глава наглядової ради завершу неупереджений відбір керівника".

"У порушення цієї домовленості сьогодні, за годину до проведення інтерв'ю з кандидатами на цю посаду, мене з посади усунули. От такі "шулєри" працюють зараз у владі, нові стандарти...".

Співзасновниця Центру протидії корупції Дарина Каленюк назвала таку серію звільнень "бліцкригом проти реформ", який до того ж відбувся перед візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"На незалежному корпоративному управлінні стратегічних держпідприємств поставлений хрест. Це було одним з ключових досягнень після Революції Гідності. Умова співпраці України з МВФ, Світовим Банком, ЄС. What a hell is going on? Хто стоїть за цим трешаком?" - відреагувала вона на звільнення Найєма.

Схожу оцінку ситуації дав і колишній народний депутат від "Народного фронту" Сергій Висоцький: "Звільнення Мустафи - це кінцевий обвал фасаду, яким прикривалася справжня суть влади Зеленського. Того фасаду молодих прогресивних реформаторів, які, цінуючи свою репутацію в 2019 році, вирішили, що сідаючи за стіл з шулерами можна їх переграти".

Мустафа Найєм став відомим в Україні як журналіст, а у 2013 році, за поширеною версію, саме з його публікації у фейсбуці розпочався Євромайдан.

У 2014-му він обрався народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.

В "Укроборонпромі" Найєм почав працювати вже за президентства Володимира Зеленського, восени 2019-го. В концерні він відповідав за напрямок зв'язків з органами державної влади, профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Згодом Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємства та моніторингу державного оборонного замовлення.