Помер герой одного з найвідоміших інтернет-мемів

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Canal Sur TV

28 квітня в іспанському місті Севілья помер Хуан Хоя Борха - комік, який став широко відомим у світі як герой мемів про чоловіка, який гучно сміється.

Йому було 65 років. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Борха помер у лікарні від рецидиву хвороби серцево-судинної системи.

Госпіталізували його ще восени минулого року, через ускладнення йому довелося ампутувати ногу.

На іспанському телебаченні Борха вперше з'явився іще близько 20 років тому, проте лише приблизно у 2014-му на запис однієї зі старих програм з його участю стали звертати увагу інтернет-користувачі.

У тій передачі він розповідав про свій кумедний досвід роботи помічником на кухні. Та головне - не стільки сама суть історії, скільки емоції, якими вона супроводжувалася.

Борха дуже гучно й заразливо сміявся, і фрагмент телевізійного шоу потроху став набирати вірусну популярність в мережі.

Зрештою це відео стало основою для тисяч мемів - користувачі накладали на нього власні титри з розповідями, які підходили б під емоції Борхи.

Чимало з цих відео - як і оригінал - зібрали мільйони переглядів на Youtube та інших платформах.

У 2021 році інтернет-користувачі зібрали для Борхи 14 тисяч євро - після того, як дізналися про його проблеми.