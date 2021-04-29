У росіянки прибрали прапор Росії прямо під час змагань із шашок

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час гри зі столу російської гравчині у шашки прибрали російський прапор

Польський чиновник забрав прапор Росії зі столу російської гравчині прямо під час гри на чемпіонаті світу з шашок серед жінок. Це спровокувало обурення з боку Росії.

На опублікованому відеозапису росіянка Тамара Тансиккужина глибоко сконцентрована на грі, аж раптом її відволікають дії чиновника, який спочатку забрав табличку з зображенням російського прапора, а потім забрав і прапорець.

Чинна чемпіонка в підсумку поступилася своїй польській суперниці Наталії Садовській.

Пізніше чиновник вибачився, але сказав, що мав терміново виконати санкційні настанови проти Росії.

Адже раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (Wada) заборонило російським спортсменам та спортсменкам виступати під російським прапором строком на два роки, до 16 грудня 2022 року, зокрема, і на Олімпійських іграх в Токіо.

В агентстві підтвердили, що зажадали вжити заходів щодо прапорця у вівторок - після того, як попередній запит залишили без уваги. Водночас в заяві Wada для інформаційного агентства Reuters йдеться: "Wada не мала наміру і не просила забирати прапори під час гри. Те, як його забрали, - питання не до Wada".

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що польські вибачення означають, що "цей інцидент слід вважати врегульованим". Але він сказав, що, на його думку, російська гравчиня програла "в основному через той інцидент".

Ігри за звання чемпіона світу у Варшаві триватимуть до 3 травня. Садовська і Тансиккужина грають серію з дев'яти раундів, і перша гравчиня, яка набере 54 бали, переможе.

Після втручання польського чиновника, на знак солідарності з противницею, Садовська прибрала зі стола і польський прапор.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наталія Садовська наразі випереджає російську суперниці у серії з 9 раундів гри

Антидопінгове рішення проти Росії

Постанова Wada забороняє російським спортсменам, які займаються різними видами спорту, демонструвати свій національний прапор на міжнародних змаганнях. Гімн Росії теж не можна грати.

Wada застосувала це покарання після того, як виявила, що Російське антидопінгове агентство (Rusada) не дотримується правил Wada щодо лабораторних тестів для виявлення допінгу.

Польський чиновник Яцек Павлицький, який зняв російський прапор, повідомив: "Ми дійсно перебували під тиском і боялися".

"Я впевнений, що багато росіян засмучені, і мені дуже шкода через це", - сказав він.

Він порівняв дилему, перед якою постав під час гри, з цугцвангом - позицією, коли будь-який хід погіршує ситацію.

Даміан Решка, президент Польської федерації шашок, сказав, що такі дії були необхідністю. Інакше його федерацію могли виключити з Wada.

Гра відбувалася на тлі загострення польсько-російських відносин. У квітні Польща вислала трьох російських дипломатів, Росія відповіла висланням 5 польських дипломатів.