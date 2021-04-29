Моргенштерна не пустять в Україну. Він потрапив у чорний список

1 година тому

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Російського репера Моргенштерна включили до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, повідомила пресслужба СБУ.

"Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться в заяві.

В СБУ обіцяють, що Моргенштерн не буде проводити концерти в Україні.

Його концерти планувалися на літо в Києві, Харкові та Запоріжжі. Але 21 квітня сам Моргенштерн оголосив про те, що має намір скасувати концерти в Україні, бо боїться приїздити країну

"Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову переноситимуться концерти, бо більша частина артистів вже все перенесла. Мені страшно банально, я не обманюватиму. Мені страшно їхати", - заявив Моргенштерн в Instagram.

Скандали і популярність

Згідно із щорічним рейтингом переглядів відео в Україні, який оприлюднив Google за підсумками 2020 року, інтерв'ю Моргенштерна російському журналістові й блогеру Юрію Дудю увійшло до Топ-10 найпопулярніших відео, а дві пісні - до Топ-10 музичних відео.

У грудні 2019 року його виступ в Одесі завершився скандалом через те, що виконавець вирішив вийти на сцену, попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи "показухою".

Тоді ж лунали заклики заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. На сайті українського президента навіть з'явилася відповідна петиція, яка, утім, набрала небагато голосів.

Автор фото, Instagram.com/morgen_shtern

Хто такий Моргенштерн

Справжнє ім'я Моргенштерна - Алішер Валєєв, він народився в Уфі, йому 23 роки.

Вважається одним з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців у Росії. Моргенштерн має епатажний вигляд - наприклад, татуювання "666" на обличчі. А у своїх піснях традиційно для сучасного російського репу використовує багато нецензурної лексики. Стиль, у якому Алішер Валєєв виконує більшість свої треків, називається "мамблінг" ("реп-бурмотіння"). У ньому наголос робиться не на тексті, а на емоційності хіп-хопера.