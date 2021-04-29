"Таємнича леді". Вчені виявили "вагітну єгипетську мумію"

1 година тому

Автор фото, Warsaw Mummy Project Підпис до фото, Польські археологи описали відкриття як "дійсно особливе"

Група польських вчених вперше в історії досліджень виявила забальзамовану вагітну мумію з Давнього Єгипту.

Відкриття зробили дослідники з Варшавського проєкту мумій. Результати дослідження вони опублікували у Журналі археологічних наук у четвер.

В рамках проєкту, розпочатого у 2015 році, використовують новітні технології для вивчення артефактів, які зберігають в Національному музеї у Варшаві.

Раніше вважалося, що мумія належала чоловікові-жерцю, але сканування довело, що це була жінка на пізніх термінах вагітності.

Експерти проєкту вважають, що, швидше за все, жінка належала до знаті, на момент смерті мала вік від 20 до 30 років і померла в I столітті до нашої ери.

"Тут представлений єдиний відомий приклад муміфікованої вагітної жінки і перші рентгенологічні зображення такого плода", - написали вчені у статті в журналі.

Вони вважають, що жінка була на 26-30 тижні вагітності, коли померла з невідомих причин.

Автор фото, Warsaw Mummy Project Підпис до фото, Сканер комп'ютерної томографії та радіологи допомогли археологам під час роботи

"Це наша найважливіша і найзначніша знахідка, повна несподіванка", - сказав Associated Press учасник команди дослідників Войцех Ейсмонд з Польської академії наук.

Вчені зазначають, що незрозуміло, чому плід не витягли з черевної порожнини і не забальзамували окремо. Вони припустили, що цьому, ймовірно, сприяли переконання про загробне життя або фізичні труднощі з видаленням плоду.

"Таємнича леді"

Дослідники з проєкту назвали мумію жінки "Таємничою леді" Національного музею у Варшаві через суперечливі відомості про її походження.

Вони кажуть, що муміфіковані останки вперше передали Варшавському університету у 1826 році. Дарувальник стверджував, що мумію знайшли у Фівах, але дослідники кажуть, що в XIX столітті було звичайною справою збрехати про походження артефакту і сказати про знамените місце, щоб підвищити його цінність.

Оцінюючи написи на труні та саркофазі, вчені ХХ сторіччя дійшли висновку, що йдеться про мумію чоловіка-жерця з ім'ям Хор-Джехуті.

Але тепер вчені, які ідентифікували мумію як жінку за допомогою технології сканування, вважають, що торговці антикваріатом у XIX сторіччі помістили її в чужу труну.

Автор фото, Warsaw Mummy Project Підпис до фото, Експерти кажуть, що жінку муміфікували дуже обережно, що свідчить про її високе соціальне становище

Автор фото, Warsaw Mummy Project Підпис до фото, Всередині мумії виявили не тільки плід, але й чотири амулети - Чотирьох синів бога неба та сонця Гора

Вони описують стан мумії як "добре збережений". Водночас пошкодження на її шиї тканин, в які обгортали мумію, свідчать про те, що хтось раніше шукав на ній коштовні речі.

Експерти стверджують, що в тканинах, в які загорнули мумію, знайшли щонайменше 15 предметів, зокрема, "багатий набір" амулетів.

Докторка Марзена Ожарек-Шильке повідомила польському державному інформаційному агентству, що з колегами сподівається вивчити невелику кількість тканин мумії, щоб встановити причину смерті жінки.