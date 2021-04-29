Муженко про війну і перемир’я, Байден погрожує Росії, Навальний після голодування
У випуску:
- Чи буде Великоднє перемир'я на Донбасі? Інтерв'ю із колишнім керівником Генштабу Збройних сил Віктором Муженком.
- Навальний після голодування. Ув'язнений російський опозиціонер взяв участь у засіданні суду через відеозв'язок і розповів, про свій стан.
- 100 днів Байдена. Президент США обіцяє американцям більше державної підтримки і попереджає Китай та Росію - їхні дії матимуть наслідки.
- Коли Байден може зустрітись із Путіним і обговорити ситуацію щодо України.
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