Муженко про війну і перемир’я, Байден погрожує Росії, Навальний після голодування

У випуску:

  • Чи буде Великоднє перемир'я на Донбасі? Інтерв'ю із колишнім керівником Генштабу Збройних сил Віктором Муженком.
  • Навальний після голодування. Ув'язнений російський опозиціонер взяв участь у засіданні суду через відеозв'язок і розповів, про свій стан.
  • 100 днів Байдена. Президент США обіцяє американцям більше державної підтримки і попереджає Китай та Росію - їхні дії матимуть наслідки.
  • Коли Байден може зустрітись із Путіним і обговорити ситуацію щодо України.

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