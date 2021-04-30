Тиснява на святі в Ізраїлі: десятки загиблих і поранених

31 хвилин(и) тому

Десятки людей загинули і більше сотні постраждали внаслідок тисняви, що виникла на масовому релігійному святі на півночі Ізраїлю.

Трагедія сталася під час свята Лаг ба-Омер на горі Мерон в Галілеї, куди прибули десятки тисяч людей - переважно ультраортодоксальні євреї.

За даними агентства AFP, яке посилається на ізраїльські медслужби, загинули принаймні 38 людей, більше 100 отримали травми.

Водночас за даними газети Jerusalem Post, жертвами трагедії стали 44 людини.

За інформацією медичної служби "Маген Давид Адом" (MDA), 36 людей отримали легкі поранення, троє - поранення середньої важкості, 10 - критичні. У службі заявили про десятки загиблих.

"MDA бореться за життя десятків постраждалих, і ми не здамося, поки не буде евакуйовано останнього постраждалого", - йдеться в заяві служби у Twitter.

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Спершу ЗМІ повідомляли про обвал трибуни, після якого розпочалася тиснява. На відео з місця подій видно довгі ряди мішків з тілами. На місці працюють парамедики та рятувальники, влада також залучила військовослужбовців.

Тих, хто постраждав найбільше, евакуюють на гелікоптерах.

За повідомленнями, багато присутніх відчайдушно намагаються додзвонитися до своїх близьких, проте мобільні мережі працюють з перебоями.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху описав те, що сталося, як "важку катастрофу".

Свято, на яке зібралися десятки тисяч людей, проводилися попри антикоронавірусні обмеження.

Це наймасовіший захід у країні відтоді, як в Ізраїлі скасували суворі карантинні заборони.

Минулого року Лаг ба-Омер скасували, але зараз, завдяки успішній програмі вакцинації, поширення вірусу в країні знизилося, і свято вирішили провести.

Свято щороку проходить біля місця поховання раббі Шимона бар Іохая, який жив у 2 столітті нашої ери.

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За традицією він вважається основоположником каббалістичного вчення. Свято супроводжується піснями і танцями.

Газета Times of Israel повідомляє з посиланням на організаторів, що у четвер ввечері на місці проведення свята були присутні близько 100 тисяч людей - попри те, що влада запровадила ліміт на 10 тисяч учасників.

У п'ятницю до гори Мерон мали прибути ще більше вірян.