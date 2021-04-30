Чехи протестували проти президента Земана з прапором України. Все через Росію

1 година тому

Автор фото, EPA

У четвер у Празі пройшов багатотисячний марш проти президента країни Мілоша Земана. Окрім інших символів і плакатів, протестувальники мали й українські прапори.

Учасники акції звинувачують його в державній зраді - через його позицію щодо вибуху на чеських складах боєприпасів у 2014, до яких може бути причетна Росія.

Зброя, яку знищили вибухи, могла призначатись для продажу в Україну.

Головний мітинг проходив на Вроцлавській площі у Празі, проте менш масові акції також влаштували в різних містах країни.

Протестувальники закликали Верхню палату парламенту висунути Земану звинувачення у держзраді. На їхню думку, його нещодавні заяви щодо Росії сталять під сумнів висновки чеської розвідки та служб безпеки.

Йдеться про коментарі Земана про те, що даних про причетність "російських агентів" до вибуху 2014 року немає.

Автор фото, EPA

Учасники мітингу через це називали президента "слугою Кремля" і заявляли, що він є "загрозою для нацбезпеки країни".

Сенат Чехії уже анонсував, що варіант висунення Земану звинувачення у держзраді розглядається.

За оцінками чеських ЗМІ, в мітингу у Празі взяли участь кілька тисяч людей. Учасники перебували в масках і намагалися дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Деякі з них тримали плакати з гаслами "Земан - зрадник" і "Ми не Росія, ми не товар". Судячи з фотографій мітингу, деякі його учасники також розгорнули український та білоруський "біло-червоно-білий" прапори.

Автор фото, EPA

"Замість того, щоб підтримати власну державу, президент повторює ті самі казки, що й проросійські сайти і російська пропаганда. Його перебування на посаді - це загроза для безпеки нашої республіки", - заявив один із протестувальників.

Нові дані чеської розвідки, які свідчать про можливу причетність Росії до вибухів 2014 року, призвели до дипломатичного скандалу між обома країнами та взаємної висилки дипломатів.

22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи "актом державного тероризму проти одної держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС".

Також сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією.

Що за вибухи? До чого тут Росія і Україна?

Вибухи на складах боєприпасів у чеському селищі Врбетіце прогриміли 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, тоді загинули дві людини.

Хоча вибухи сталися понад шість років тому, довго Прага не висловлювала на адресу Москви жодних претензій.

Проте позаминулого тижня місцева влада отримала інформацію, що за подіями 2014 року може стояти саме Росія. Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Підпис до фото, Вибух знищив віддалений склад боєприпасів у лісі поблизу села Врбетіце

"Ми з віцепрем'єром Гамачеком були чітко проінформовані про серйозні факти, що стосуються безпеки нашої країни. Ми поінформували президента Земана про цю справу та запропонували подальші дії, президент висловив нам абсолютну підтримку", - заявив Бабіш.

Він зазначив, що "є обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділ 29155, до вибуху складів боєприпасів у комплексі Врбетіце в 2014 році".

Той вибух, додав Бабіш, завдав величезної матеріальної шкоди і призвів до загибелі двох місцевих жителів.

Паралельно чеська поліція 17 квітня оприлюднила повідомлення про розшук двох чоловіків, які у жовтні 2014 року перебували в Чехії.

Вони використовували російські паспорти на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а також молдовський паспорти на ім'я Ніколай Попа і паспорт Таджикистану на ім'я Руслан Табаров.

З фото, викладених чеськими правоохоронцями, слідує, що йдеться про тих самих росіян, який Велика Британія у 2018 році звинуватила в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в місті Солсбері.

За даними чеських слідчих, 13 жовтня 2014 роки "Петров" і "Боширов" забронювали житло в Остраві поблизу збройних складів. Вони мали залишатися там до 17 жовтня.

Вибух на складах стався 16 жовтня. І того ж дня обидва чоловіки сіли на літак до Москви.

Зброя для України

Чеські ЗМІ, посилаючись на джерела у слідстві, наводять версії, що на складах, де стався вибух, була зброя, яку один з болгарських торговців хотів продати Україні.

Ці ж джерела вважають, що вибух, ймовірно, мав статися не на складі, навіть не на території Чехії, а під час транспортування зброї, і зашкодити репутації торговця зброєю.

Проте загиблі робітники складу могли якось зачепити закладений вибуховий пристрій.

Автор фото, HZSCR.CZ Підпис до фото, Пожежа на складі перед найбільшим вибухом

Болгарський торговець зброєю, про якого йдеться - Еміліан Гебрев. У 2015 році його отруїли в ресторані в Болгарії, але він вижив.

У 2020 році болгарська прокуратура звинуватила в спробі отруєння трьох росіян - Сергія Федотова, Сергія Павлова та Георгія Горшкова.

За даними ЗМІ, Гебрева могли отруїти "Новачком". Проте офіційно назву отрути так і не оприлюднили.

Гебрев поставляв зброю Україні та Грузії, чим, на його думку, міг викликати невдоволення Росії. Також бізнесмен не виключав, що РФ претендує на завод зброї, який перебуває під його контролем.

Російська влада відкидає усі звинувачення про свою причетність до вибухів.