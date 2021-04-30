Apple звинуватили у порушенні конкуренції. Чи програють споживачі?

1 година тому

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Єврокомісія звинуватила Apple в порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

Регулятор дійшов висновку, що американський концерн через свій магазин додатків App Store зловживає контролем та притискає конкурентів на ринку стрімінгових додатків.

"Від цього програють споживачі", - написала у Twitter комісар ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Первісно справа пов'язана зі скаргою музичного стрімінгового сервісу Spotify, в якій йшлося, що Apple "стримує інновації у цій галузі".

"Встановлюючи суворі правила в App Store, які ставлять у невигідне становище конкурентні сервіси музичного стрімінгу, Apple позбавляє користувачів можливості вибору дешевшого музичного стрімінгу та порушує правила конкуренції", - пояснила Вестагер.

У разі підтвердження скарг Apple загрожує великий штраф та необхідність відкоригувати свою політику в AppStore.

Обвинувачення спочатку висунув в 2019 році співзасновник Spotify Даніелем Еком, який заявив, що Apple "обмежує вибір користувачів і стримує інновації".

У відповідь на це Apple заявила, що не отримувала комісію з 99 відсотків передплатників Spotify.

"В основі цієї справи лежить вимога Spotify мати можливість рекламувати альтернативні пропозиції у своєму додатку для iOS - практика, яку не допускає жоден магазин у світі", - йдеться в заяві компанії.

"Вони хочуть користуватися перевагами App Store, але не думають, що їм потрібно щось за це платити. Аргумент Єврокомісії на користь Spotify - протилежність чесної конкуренції".

Раніше під тиском розробників і регуляційних органів Apple знизила комісію для розробників в App Store з 30% до 15% для тих, хто заробляє менше ніж 1 млн доларів на рік.

Зараз регулятори перевіряють AppStore за двома напрямками: чи дозволяє Apple розробникам інших програм інформувати користувачів про альтернативні варіанти покупки за межами цього магазину, та чи попереджає користувачів про 15-відсоткову комісію, яку компанія стягує за покупки в App Store.

Якщо Єврокомісія за результатами остаточного розслідування дійде висновку, що звинувачення щодо Apple виправдані, концерну загрожуватиме штраф - 10 відсотків від річного виторгу.