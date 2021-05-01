Муженко: чому про великоднє перемир'я досі не домовилися

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Муженко: чому про великоднє перемир'я досі не домовилися

13 хвилин(и) тому

Контактна група щодо Донбасу поки що не змогла домовитися про перемир'я на час великодніх свят, як це було в попередні роки. Чи можливо таке, що цього Великодня на Сході і далі стрілятимуть?

Про це ВВС News Україна запитала у генерала армії Віктора Муженка, який до 2019 року був начальником генштабу української армії.

Нині пан Муженко працює в Національному університеті оборони, в центрі воєнно-стратегічних досліджень.

Він також розповів, що може стати приводом для загострення ситуації на Донбасі і яку роль прогнози російських військових експертів грають в інформаційній війні між Україною і Росією.