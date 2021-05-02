"Вікно у минуле": у Кам'янці-Подільському показали унікальні знахідки

Ірина Пустиннікова

Для BBC News Україна, Кам'янець-Подільський

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, Унікальні кахлі XVI-XVII сторіччя відображають світогляд мешканців Кам'янця-Подільського тих часів

Археологи передали Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець" унікальні артефакти, знайдені протягом останніх років під час розкопок у східній частині Старого міста Кам'янця-Подільського.

Серед них є справжні скарби, наприклад, кахлі (керамічна плитка для оздоблення печей) з багатими рельєфними зображеннями.

На місці майбутнього ЖК

Кахлі знайшли на ділянці, де зараз будують житловий комплекс. Раніше тут був невеликий сквер, а до того - будинки на старовинній вулиці Зарванській, які зруйнували після Другої світової війни.

Згідно зі старовинним планом Кам'янця-Подільського 1670-х років, ці старі будинки позначені як дім "його милості пана Секержинського" та дім "шевця Марка Жащовського".

Сам план виготовив місцевий архітектор та суддя Кипріан Томашевич, який відігравав ключову роль під час оборони міста від турків у 1672 році, коли Кам'янець на 27 років відійшов до Османської імперії.

Як пояснює керівник археологічної експедиції Павло Нечитайло, знайдені пічні кахлі були надзвичайно популярними в XVI-XVII ст. Їхні сюжети - картина тогочасного світогляду кам'янчан.

"Цілих кахляних печей того часу в Україні не збереглося. Вік такої печі зазвичай недовгий: їх знищували війни, перебудови, мінлива мода. Цілі кахляні набори або їхні частини - рідкість", - наполягає науковець.

Автор фото, Ірина Пустиннікова Підпис до фото, На пічних кахлях у XVII сторіччі зображали портрети історичних діячів, сцени з міфів, рослинні орнаменти, фантастичних звірів

Археологічний теплоізолятор

Археологи пояснюють, що зазвичай під час розкопок кахлі трапляються у сміттєвих ямах того періоду і у вигляді дуже маленьких шматочків.

"Натомість унікальність нашої колекції саме в тому, що пощастило відкрити фрагмент глинобитного житла, яке згоріло під час польсько-турецького конфлікту кінця XVII століття", - розповів Павло Нечитайло.

Вчений вказує, що тоді у споруді стояла піч з поліхромними кахлями місцевого виробництва, виготовленими на початку XVII ст.

А в підлогу в одній частині житла були вмонтовані ще старіші кахлі.

"Ймовірно, власники дому обережно зняли їх і поклали під дерев'яну підлогу. Вийшов теплоізолятор. Так, на підлозі, вони і збереглись", - хвалиться вчений.

Унікальні сюжети

За словами пана Нечитайла, унікальність кахлів не тільки у хорошому стані збережених артефактів. Важливі й зображення на них.

Автор фото, Ірина Пустиннікова

На кахлях, які вкривали підлогу, зображені портрети та орнаменти: портрети історичних діячів, сцени з міфів, багаті рослинні орнаменти, герби, зображення фантастичних звірів. Ангел, що тримає щит з гербом Корчак, та грифон, ймовірно, до того були частинами карнизу.

"Сюжети кам'янецьких кахлів - неймовірні, унікальні. Це портрети людей в одязі XVI століття, грифони, тримачі гербів", - вказує вчений.

Попри загальноєвропейську моду на покриті кахлями печі, кожен регіон мав свої особливості.

Тому, як каже пан Нечитайло, унікальність знайдених кахель у тому, що вони цілі, походять з одного набору і з одного житла, а також у сюжетних зображеннях і орнаментах.

А ще вони виготовлені саме у Кам'янці-Подільському.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Кам'янці-Подільському ще багато роботи для археологів

Археолог вказує, що подібні пічні набори - рідкісне явище не лише для Кам'янця-Подільського, але й для всеукраїнської археології пізнього середньовіччя і нового часу.

Він додає, що велике значення мають також знайдені фрагменти гончарного і скляного посуду та вироби із заліза.

"Вони — вікно у життя Поділля у XVII столітті", - стверджує Павло Нечитайло.