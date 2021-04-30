Юлія Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського

1 година тому

Автор фото, Юлія Мендель/Facebook

34-річна Юлія Мендель залишить посаду речниці Володимира Зеленського. Про це BBC News Україна повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

"Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря президента України - тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента", - каже Подоляк.

Сама Мендель на дзвінки BBC News Україна не відповідає.

За словами Подоляка, в майбутньому Мендель зосередиться на взаємодії з іноземним ЗМІ.

"Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішнього споживача потребують значного підсилення. Юлія Володимирівна має чудові зв'язки в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій".

Хто саме замінить Юлію Мендель на посаді речниці, поки що не відомо.

Автор фото, Unian

Мендель стала речницею Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його вступу на посаду президента.

Їй вдалося виграти конкурс на цю роль і обійти близько 4 тисяч інших претендентів.

Кандидати, як заявлялося, мали знати щонайменше три мови, мати досвід в журналістиці або публічній сфері та, в разі потреби, "працювати 24/7".

До приходу в команду Зеленського Мендель в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер". Також вона співпрацювала із The New York Times та Politico.

За час роботи на посаді речниці Мендель не раз опинялася в центрі скандалів.

Так, у вересні 2019 року, коли журналіст Сергій Андрушко хотів поставити Зеленському запитання щодо розслідування про тодішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана, Мендель його відштовхнула.

Пізніше вона пояснила, що журналісти не мають порушувати безпеку першої особи і повинні "бути цивілізованими".

Автор фото, Unian

Згодом схожий інцидент трапився зі ще одним журналістом "Радіо Свобода" Крістофером Міллером.

Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вже тоді закликала до її звільнення - саме через непрофесійну поведінку щодо журналістів.

У жовтні 2019 року в мережі оприлюднили її архівне фото, де вона позує зі стрічкою з написом Russia Today - це викликало чергову хвилю критики на адресу Мендель.

Сама вона згодом пояснювала, що резонансний знімок нібито був зроблений на Гелловін.

У квітні 2021 року галасу в ЗМІ та соцмереж наробила заява Мендель про "українську російську мову".

"Російська, а вірніше українська російська (мова - Ред.) - це частина культурного розмаїття нашої країни, - заявила спікерка Зеленського. - Росія не є монополістом на російську мову. І нам давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська".

Багато кому така позиція пані Мендель не сподобалася - у соцмережах її активно звинувачували у свідомому чи несвідомому просуванні інтересів "русского мира".