Картограф знайшов у шведському лісі скарб Бронзової доби

30 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Це одна з найбільш видовищних знахідок Бронзової доби Швеції

Хто б міг подумати, що спортивне орієнтування - таке корисне заняття, але запитайте краще про це у шведського картографа Томаса Карлссона. Вивчаючи на прохання свого клубу ліс на заході Швеції, він знайшов скарби Бронзової доби.

Загалом він виявив приблизно 50 предметів, від браслетів до сережок та шпильок для одягу.

"Спочатку мені здалося, що це ліхтарик, але потім я придивився, і зрозумів, що це старовинні прикраси", - зізнався Карлссон.

За словами археологів, виявити такий скарб в лісі - надзвичайна вдача, оскільки стародавні племена зазвичай робили жертвопринесення на берегах річок.

Вчені вважають, що скарб фактично допомогли віднайти тварини, які раніше рили землю біля каменів у лісі. Вони випадково зачепили приховані на невеликій глибині скарби, які датують 750-500 роками до нашої ери, і ті частково опинилися на поверхні.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вчені вважають, що прикраси зробили для жінки чи жінок з високим соціальним статусом

Карлссон розповів, що помітив металевий відблиск, коли працював з мапою. Спочатку він вирішив, що це якісь сучасні прикраси, зроблені під старовину, оскільки предмети були у чудовому стан. Але потім, як пише місцева газета Goteborgs-Posten, Карлссон все ж повідомив електронною поштою про знахідку місцевому археологу.

За словами фахівців, скарб - в історичній цінності виявлених предметів вони вже не сумніваються - залишили в лісі під Гетеборгом навмисно, як дар або жертвоприношення, щоб задобрити якогось бога чи відразу кілька богів, або як "інвестицію" в загробне життя.

За словами професора Гетеборзького університету Йохана Лінга, думку якого наводить Goteborgs-Posten, всі виявлені предмети відмінно збереглися.

"Більшість з цих штучок так чи інакше пов'язані з жінкою або жінками, які мали високий статус у суспільстві", - пояснює професор Лінг.

Автор фото, Johanna Lega/vgregion Підпис до фото, Ділянка лісу, на якій знайшли скарб

За законами Швеції, будь-хто, хто виявить такі давні речі, зобов'язаний повідомити про це поліції або місцевій владі, оскільки вони вважаються державною власністю.

І вже потім Рада з національних надбань Швеції вирішує, чи гідна знахідка того, щоб нагородити того, хто її зробив.

"Отримати нагороду було б приємно, але для мене це не настільки важливо, - зізнався картограф Карлссон, - просто приємно було доторкнутися до історії. Адже ми дуже мало знаємо про цей період, тому що у нас немає письмових джерел".

У Скандинавії Бронзова доба тривала приблизно з 1700 по 500 роки до н.е., після чого її змінила Залізна доба. Та, своєю чергою, тривала до 800-х років нашої ери, а потім настав розквіт епохи вікінгів.

Автор фото, Mats Hellgren/vgregion Підпис до фото, Вчені вважають, що таке кільце служило жіночою прикрасою, а одягали його на ногу

Автор фото, Mats Hellgren/vgregion Підпис до фото, Бронзова шпилька для одягу зі "скарбу Карлссона"

Автор фото, Johanna Lega/vgregion Підпис до фото, Археолог Матц Хеллгрен досліджує місцевість, де знайшли скарб

За словами Пернілли Морнер, експертки зі старожитностей у регіоні Вестра-Готаланд, це найбільша знахідка часів Бронзової доби у Швеції за останні 30 років.

Тепер у місцевості, де знайшли "скарб Карлссона", працюють археологи.