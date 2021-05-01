"Прип'ять - це вже не моє". Пошуки дому через 35 років після аварії

1 година тому

Людмилі Гончар було чотири роки, коли сталася катастрофа на Чорнобильській атомній станції.

Батьки відвезли її до родичів. Тато Людмили допомагав після аварії будувати саркофаг.

Як батько, так і матір Людмили померли від хвороб, спричинених радіоактивним опроміненням.

Жінка вперше після евакуації 35-річної давнини приїхала до Прип'яті і розшукала батьківську оселю.

Репортаж Жанни Безп'ятчук та Олександра Попенка.