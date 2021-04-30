Riffmaster під домашнім арештом, тиснява в Ізраїлі, бурштинова лихоманка
У випуску:
- Тиснява на святі в Ізраїлі. Десятки загиблих та понад сотня поранених.
- Що відбувалось на місці трагедії та як просувається розслідування.
- Riffmaster на свободі. Андрія Антоненка - головного підозрюваного у вбивстві Шеремета відпустили з СІЗО під домашній арешт.
- Бурштинова лихоманка. Чи зупинив копачів новий закон, який запровадив спрощені спецдозволи на видобуток та кримінальну відповідальність за нелегальне "миття".
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