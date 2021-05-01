Австралійцям, що повертаються з Індії, загрожує до п'яти років в'язниці

34 хвилин(и) тому

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Громадянам Австралії, що повертаються додому з Індії, загрожує до п'яти років в'язниці та штраф розміром 66 тисяч доларів після того, як уряд тимчасово оголосив поїздки з цієї країни незаконними.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що це рішення базується "на кількості людей на карантині", які заразилися Covid-19 в Індії.

Раніше цього тижня Австралія заборонила всі авіарейси з Індії.

За оцінками експертів, в Індії мешкає 9 тисяч австралійців, 600 з яких вважають вразливими.

Австралійські ЗМІ повідомляють, що це перший випадок, коли австралійці можуть зазнати кримінального покарання за повернення до своєї країни.

Один лікар сказав австралійському телеканалу ABC, що цей крок уряду не відповідає загрозі, що надходить від тих, хто повертається з Індії.

"Наші родини вмирають в Індії через те, що не мають жодної можливості виїхати з цієї країни", - сказав лікар-терапевт та оглядач місцевого медичного журналу Вьом Шармер.

З понеділка, третього травня, всім, хто був в Індії протягом 14 днів до передбачуваної дати прибуття до Австралії, заборонили в'їзд до країни.

Недотримання нових правил може призвести до п'ятирічного ув'язнення, штрафу розміром 66 тисяч австралійських доларів або і того, й іншого. Рішення переглянуть 15 травня, повідомили в Мінохоронздоров'я.

"Уряд нелегко ухвалює це рішення", - сказав міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант.

За його словами, необхідно, щоб цілісність австралійської системи охорони здоров'я і карантину була захищена, а кількість випадків інфікування в карантинних установах "знижена до прийнятного рівня".

В Індії кількість хворих збільшилася до 19 мільйонів, а смертей - до 200 тисяч.

Минулого тижня там щодня фіксували понад 300 тисяч нових випадків Covid-19.

Австралія ухвалила низку жорстких заходів щодо запобігання проникнення вірусу до країни з початку пандемії в лютому 2020 року.

Хоч в країні майже нульовий рівень інфікування, і було набагато менше смертей, ніж у більшості держав, сувора політика ізоляції залишила багатьох австралійців за кордоном без можливості повернутися додому.