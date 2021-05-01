Зміни в Нафтогазі: Наглядова рада звільняється, західні партнери "серйозно занепокоєні"

22 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Усі члени Наглядової ради "Нафтогазу" достроково подали у відставку.

Це сталося за кілька днів після неочікуваної зміни голови правління компанії, коли уряд вирішив звільнити Андрія Коболева, який очолював "Нафтогаз" від березня 2014, на Юрія Вітренка, який повернувся в компанію з посади виконуючого обов'язки міністра енергетики.

Водночас про "серйозне занепокоєння" через події у "Нафтогазі" в спільній заяві повідомили ЄС, ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк і IFC.

Про відставку Наглядової ради "Нафтогазу" стало відомо після позачергового засідання ради, що відбулося пізно ввечері у п'ятницю.

Під час засідання члени Наглядової ради мали зустріч із новим керівником компанії та членами Правління.

"Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - йдеться у заяві, оприлюдненій після зустрічі.

Члени наглядової ради пояснили, що вони зібралися одразу після того, "як тільки її повноваження були поновлені".

При звільненні Андрія Коболева 28 квітня, яке уряд пояснив незадовільними фінансовими результатами "Нафтогазу" у 2020 році, уряд також припинив повноваження незалежних членів та представників держави у Наглядовій раді "Нафтогазу". А потім їх було переобрано в тому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Попередній керівник "Нафтогазу" Андрій Коболев заявив, що оскаржуватиме в суді таку процедуру свого звільнення, назвавши її "маніпулятивною".

Натомість міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що під час зміни керівника та перезавантаження наглядової ради "Нафтогазу" уряд дотримався законної процедури.

Добровільна відставка членів Наглядової ради "Нафтогазу" набуде чинності за два тижні - 14 травня. А до того вони залишатимуться "для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень".

Стурбованість і занепокоєння

Добровільна відставка членів Наглядової ради - безпрецедентний випадок за останні роки реформи управління державними компаніями, яку західні партнери України сприймали як одне із небагатьох реформістських досягнень країни, - разом із перетвореннями у банківському секторі.

Одразу після відставки Андрія Коболева про "серйозну стурбованість" змінами в керівництві "Нафтогазу" заявили у США та ЄС.

А 1 травня у спільній заяві ЄС, ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк і IFC висловили занепокоєння звільненням голови правління "Нафтогазу" та закликали український уряд "підтвердити незмінність курсу реформ".

"Ми закликаємо керівництво України забезпечити, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах ухвалювалися у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління", - йдеться у спільній заяві західних партнерів України.

Оглядачі також припускають, що останні події в "Нафтогазі" не залишаться непоміченими і у головного міжнародного кредитора України - МВФ, із яким Київ вже майже рік не може узгодити отримання другого траншу за 5-мільярдною програмою позики, погодженої у червні минулого року.