Україна отримає 10 млн доз Pfizer - Офіс президента

39 хвилин(и) тому

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Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

Контракт підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а от переговори щодо додаткових поставок вакцини Pfizer вів особисто президент, а сам контракт було підписано вночі, повідомили в ОП.

"Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", - доповів Максим Степанов Володимиру Зеленському.

Після цього президент Зеленський подякував гендиректору Pfizer і закликав урядовців "забезпечити вакцинацію максимальну кількість громадян" а також "активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду".

За контрактом перші поставки - 500 тисяч доз - Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз - у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз - у четвертому кварталі цього року.

Серед особливостей вакцини Pfizer умови її зберігання - при температурі щонайменше -70°C. При цьому виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів.

Ця температура набагато нижча, ніж та, яку може забезпечити середня домашня морозильна камера. А відтак, щеплення Pfizer має додаткові логістичні складнощі та потребує спеціальної інфраструктури.