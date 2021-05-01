Сходження Благодатного вогню: тисячі вірян допустили до храму
На відміну від минулого року, цьогоріч перед Великоднем на сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього могли спостерігати 2,5 тисячі вірян.
Проте вони мали свідоцтво про вакцинацію або негативний тест на Covid-19.
У 2020 році через пандемію і жорсткий карантин в храмі були лише Єрусалимський патріарх та кілька священників.
Разом із тим, до пандемії на сходження Благодатного вогню збиралося приблизно у чотири рази більше прочан.
Через нещодавню трагедію, коли в тисняві на релігійному святі Лаг ба-Омер в Ізраїлі загинули 45 людей, безпеку прочан у старому Єрусалимі охороняють понад тисяча поліцейських.
Кожного року напередодні православного Великодня у кувуклії - капличці над місцем погребіння Ісуса Христа - під час молитви Єрусалимського патріарха сходить Благодатний вогонь.
Після цього патріарх передає його вірним, які збираються в храмі.
Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.
Попри карантинні обмеження, влада Ізраїлю дозволила прибути за вогнем літакам із 11 країн - України, Білорусі, Польщі, Болгарії, Греції, Грузії, Кіпру, Молдови, Румунії, Казахстану та Росії.
Вже ввечері суботи Благодатний вогонь буде доставлений до України.
У Києво-Печерській Лаврі заявили, що після святкового богослужіння парафіяни зможуть віднести частинку Благодатного вогню додому в лампадках.
Проте міністерство охорони здоров'я України закликало вірян дотримуватися встановлених обмежень щодо соціальної дистанції, не святити паски "родинами", а людям похилого віку утриматися від участі у святкових службах в храмах.
Там також закликали церкви проводити більше богослужінь онлайн.