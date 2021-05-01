Інгаляції замість щеплення. Лікар-антивакцинатор помер від Covid-19

Еммануель Оньянго

BBC News, Найробі

50 хвилин(и) тому

Автор фото, CitizenGO

Кенійський лікар Стівен Каранджа, що був затятим противником вакцинації проти Covid-19, помер від вірусу за кілька тижнів після того, як заявив, що щеплення "абсолютно не потрібне".

Каранджа очолював Асоціацію католицьких лікарів Кенії. Він виступав за парові інгаляції та таблетки гідроксихлорохіну при лікуванні коронавірусу.

Через це у нього стався конфлікт з католицькою церквою.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші регулятори заперечували заяви лікаря.

"[Вакцина], яку використовують в Кенії, була перевірена і визнана безпечною не лише ВООЗ, але й іншими регуляторами", - заявила ВООЗ у березні.

Конференція католицьких єпископів Кенії також відмежувалася від поглядів Каранджі стосовно щеплення від коронавірусу, заявивши, що препарати були "законними та етично прийнятними".

Кенія отримала трохи більше мільйона доз вакцини в рамках глобальної ініціативи Covax.

В країні виявлено понад 160 тисяч хворих та 2707 смертей.

У березні, після різкого спалаху інфекції, кенійський уряд запровадив ще один карантин, обмеживши пересування у п'яти округах.

"Ні" - вакцинації

У листі від 3 березня Каранджа заявив, що "є ліки, які були перепрофільовані та ефективно використовуються для лікування Covid-19", додавши: "ми також знаємо, що щеплення від цього захворювання абсолютно не потрібне, і це викликає підозри щодо просування вакцини".

На різних форумах він виступав за альтернативні методи лікування, зокрема парові інгаляції та коктейль з ліків, в тому числі гідроксихлорохіну та івермектину, що не були схвалені ВООЗ для лікування Covid-19.

Каранджа, акушер і гінеколог, помер у четвер - за тиждень після госпіталізації через ускладнення, викликані Covid-19.

Інші заяви лікаря

Кенієць був активним борцем проти щеплень взагалі.

У 2019 він очолив опозицію проти вакцинації школярок від раку шийки матки, заявивши, що укол проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) не потрібен, тому що цей вірус вражає лише тих, "чий спосіб життя містить безвідповідальну сексуальну поведінку".

У 2014 році його асоціація виступила проти урядової компанії з вакцинації жінок проти правця, стверджуючи, що це насправді була стерилізація, хоча місцеві органи охорони здоров'я, ВООЗ та дитяче агентство ООН Unicef заявляли, що вакцина - безпечна.

В обох випадках уряд продовжував вакцинацію, але повідомляв, що через заяви Каранджи зіткнувся з нерішучістю людей щодо щеплень.

Лікар також був відомим борцем проти абортів.

Католицька церква у Кенії уникає медичних працівників, але його асоціацію визнавала, додаючи при цьому, Каранджа не говорить від імені католицької церкви.

"Мандат церкви - говорити про мораль і віру. Мандат лікарів - говорити про своє розуміння наукової практики. Це не перетинається", - пояснив ВВС Фердинанд Лугонцо, представник Кенійської конференції католицьких єпископів.