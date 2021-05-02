Вітчим Кім Кардаш'ян, що став жінкою, - проти трансгендерів у жіночому спорті

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 71-річна Дженнер має намір балотуватися на виборах губернатора Каліфорнії

Одна з найвідоміших у США трансгендерних жінок Кейтлін Дженнер виступає проти участі трансгендерів у жіночих видах спорту.

"Це просто несправедливо. І ми повинні захищати жіночий спорт в наших школах", - заявила вона ЗМІ.

Низка штатів США хочуть заборонити участь трансгендерів у жіночих спортивних змаганнях.

У Міссісіпі підписали закон про таку заборону в березні, хоча очікується, що це рішення оскаржать в апеляційному порядку.

Як повідомляє одна з найбільших ЛГБТ-організацій США Human Rights Campaign, аналогічний закон розглядають ще 17 штатів.

Кейтлін Дженнер - в минулому відомий у США легкоатлет, олімпійський чемпіон з десятиборства Брюс Дженнер, колишній вітчим телезірки Кім Кардаш'ян.

У 2000-ті роки після виходу реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Дженнер став відомою медійною особою.

У 2013 році він розлучився зі своєю дружиною Кріс Дженнер (матір'ю Кім Кардаш'ян) і заявив, що збирається змінити стать.

У 2015 році Брюс переніс операцію і став жінкою, обравши для себе ім'я Кейтлін.

Дженнер називають найвідомішою трансгендерною жінкою США, тому попросили висловити свою думку щодо актуальної проблеми транс-спортсменів.

"Це питання справедливості, - сказала Дженнер. - Ось чому я виступаю проти біологічних хлопчиків-трансгендерів, які змагаються в шкільних видах спорту для дівчаток. Це просто несправедливо. І ми повинні захищати спортивні заняття для дівчаток у наших школах".

Пізніше вона підтвердила свою позицію у Twitter.

Два тижні тому 71-річна Дженнер оголосила про свій намір балотуватися від республіканців на виборах губернатора в Каліфорнії.

Погляди Дженнер на транс-спортсменів призвели до суперечок з багатьма активістами транс-спільноти, які стверджують, що законодавство, спрямоване проти транс-дітей, - небезпечне і дискримінаційне.

У п'ятницю ще один відомий трансгендер, Елліот Пейдж, розкритикував рішення деяких штатів заборонити спортсменам-трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.