Верховний суд скасував протокол про обрання депутатом Вірастюка

1 година тому

Автор фото, YEVHENIYA KRAVCHUK Підпис до фото, Василь Вірастюк - найвідоміший "стронгмен" України пішов у політику з партією Зеленського

Верховний суд визнав протиправними дії Центрвиборчкому щодо встановлення результатів проміжних виборів до Верховної Ради на окрузі № 87 у Івано-Франківській області, де переміг кандидат від "Слуги народу", відомий спортсмен Василь Вірастюк.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата Верховного суду ввечері 1 травня, повідомляє пресслужба суду.

Велика палата також скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким було затверджене обрання Вірастюка депутатом.

Таким чином Верховний суд частково задовольнив позов головного конкурента Вірастюка на виборах до парламенту - Олександра Шевченка, який був кандидатом від партії "За майбутнє" та колишнім директором гірськолижного курорту "Буковель".

Водночас Верховний суд не задовольнив інші прохання Шевченка.

Зокрема, кандидат просив зобов'язати ЦВК продовжити дії зі встановлення результатів виборів та зобов'язати окружну виборчу комісію 87-го округу внести зміни до підсумкового протоколу про результати голосування з урахуванням даних з шести дільниць, на яких лідирував Шевченко, але результати на яких скасували.

27 квітня позов Шевченка розглядав Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду і відмовив у задоволенні позову. Це рішення своєю постановою Велика палата ВС скасувала.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Олександр Шевченко був головним конкурентом Вірастюка на цих виборах

Громадська мережа "Опора" повідомляє, що одразу після оголошення цього рішення Велика палата ВС приступила до розгляду іншої справи, яка також безпосередньо стосується результатів виборів в окрузі 87.

За цим позовом, який раніше також не задовольнив Касаційний адмінсуд, партія "За майбутнє" вимагала, зокрема, зобов'язати ЦВК визнати, що результати цих виборів на 87-му окрузі встановити неможливо, а також змусити Центрвиборчком оголосити повторні вибори.

Скандальні довибори

Вибори на Івано-Франківщині, які пройшли 28 березня, змусили говорити про себе всю країну. Боротьба між кандидатами розгорнулась не на жарт, а розрив був мінімальним.

За результатами опрацювання 100% протоколів, відомий спортсмен та силач Вірастюк отримав 31,25% (15 076 голосів виборців).

Його найближчий суперник співзасновник курорту "Буковель" Олександр Шевченко набрав 29,69% (14 327 голосів). Він є кандидатом від партії "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Підрахунок тривав майже тиждень і супроводжувався численними скандалами. Кандидати Шевченко та Вірастюк обмінювалися взаємними звинуваченнями у фальсифікаціях та тиску на виборчі комісії.

Автор фото, Чесно Підпис до фото, Підрахунок на 87-му окрузі також запам'ятався десантом парламентарів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенком, який агресивно підтримував свого кандидата в ОВК

Керівництво окружної виборчої комісії кілька разів змінювалося, роботу блокували. Пізніше результати на кількох дільницях, де перемагав Шевченко, скасували. Під час перерахунку там виявили менше бюлетенів за нього, аніж було зазначено в протоколі.

Спостерігачі повідомляли про зникнення близько 500 бюлетенів.