Шарлотті виповнилося шість років: нове фото британської принцеси
Принцеса Шарлотта, дочка герцога та герцогині Кембридзьких, у неділю святкує день народження, їй виповнилося шість років. Традиційно у цей день її мати Кейт опублікувала нове фото дитини.
Фото зробили на цих вихідних в Норфолку. Дівчинка з розпущеним волоссям, в синій сукні з квітковим принтом.
Торік герцог і герцогиня Кембридзькі поділилися фотографіями, на яких Шарлотта разом зі своєю сім'єю допомагає збирати в коробки продукти для літніх людей та малозабезпечених сімей в Сандрінгемі та околицях.
Дочка герцога і герцогині Кембридзьких четверта в черзі на престол - після принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа.
Минулого четверга герцог і герцогиня Кембридзькі святкували 10 років від дня весілля. На честь цієї дати в офіційному Instagram королівської сім'ї було опубліковано відео, де подружжя разом з дітьми гуляє пляжем у Норфолку.
Принцеса Шарлотта з'явилася на світ 2 травня 2015 року в 8:34 ранку в лондонській клініці Сент-Мері.
У вересні 2019 року принцеса Шарлотта пішла до школи. Батьки вибрали для неї престижну початкову приватну школу Thomas's Battersea на південному заході Лондона.
Герцогиня Кембридзька давно захоплюється фотографією. Коли в 2015 році на світ з'явилася Шарлотта, герцогиня сама зробила перше офіційне фото принцеси.
У 2017 році Королівське фотографічне товариство надало герцогині довічне почесне членство за її сімейні фотопортрети.