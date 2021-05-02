Шарлотті виповнилося шість років: нове фото британської принцеси

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Публікувати нові фото дітей до важливих дат - традиція родини Кембриджів

Принцеса Шарлотта, дочка герцога та герцогині Кембридзьких, у неділю святкує день народження, їй виповнилося шість років. Традиційно у цей день її мати Кейт опублікувала нове фото дитини.

Фото зробили на цих вихідних в Норфолку. Дівчинка з розпущеним волоссям, в синій сукні з квітковим принтом.

Торік герцог і герцогиня Кембридзькі поділилися фотографіями, на яких Шарлотта разом зі своєю сім'єю допомагає збирати в коробки продукти для літніх людей та малозабезпечених сімей в Сандрінгемі та околицях.

Автор фото, DUCHESS OF CAMBRIDGE Підпис до фото, Шарлотта святкує день народження

Дочка герцога і герцогині Кембридзьких четверта в черзі на престол - після принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа.

Минулого четверга герцог і герцогиня Кембридзькі святкували 10 років від дня весілля. На честь цієї дати в офіційному Instagram королівської сім'ї було опубліковано відео, де подружжя разом з дітьми гуляє пляжем у Норфолку.

Принцеса Шарлотта з'явилася на світ 2 травня 2015 року в 8:34 ранку в лондонській клініці Сент-Мері.

У вересні 2019 року принцеса Шарлотта пішла до школи. Батьки вибрали для неї престижну початкову приватну школу Thomas's Battersea на південному заході Лондона.

Герцогиня Кембридзька давно захоплюється фотографією. Коли в 2015 році на світ з'явилася Шарлотта, герцогиня сама зробила перше офіційне фото принцеси.

У 2017 році Королівське фотографічне товариство надало герцогині довічне почесне членство за її сімейні фотопортрети.